गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास दिल दहला देने वाला विमान हादसा हुआ है. एयरपोर्ट से लगे मेघानी नगर में एअर इंडिया का एक विमान टेक ऑफ के दौरान भीषण हादसे का शिकार हो गया. मामले के तगत जो जानकारी आई है उसके अनुसार विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था. हादसे के जो विजुअल्स आए हैं यदि उन्हें देखें तो हर तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार है फ़िलहाल राहत और बचाव के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं.

अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया. हर तरफ इस हादसे को लेकर बातें हो रही हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है.

आइये इस हादसे के अंतर्गत उन प्रतिक्रियाओं पर नजर डालें जो पॉलिटिकल गलियारों से आ रही हैं.

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि, 'गुजरात के अहमदाबाद शहर में लगभग 200 यात्रियों को ले जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर चौंकाने वाली है. यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक क्षण है. आइए हम प्रार्थना करें कि इस दुर्घटना के कारण कोई बड़ी क्षति न हो और सभी यात्री सुरक्षित रहें.'

बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने लिखा, 'अहमदाबाद-लंदन एयर इंडिया विमान की भयानक दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग सवार थे. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इस दुखद विमान दुर्घटना में बुरी तरह प्रभावित परिवारों के साथ हैं.'

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना दुःख प्रकट करते हुए कहा है कि,'गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुःखद एवं चिंताजनक है. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सभी यात्रियों एवं चालक दल के सदस्यों की कुशलता एवं सुरक्षा हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं.'

अहमदाबाद विमान हादसे के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि, 'गुजरात के अहमदाबाद में यात्रियों को लेकर जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है. राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं.'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा है कि, 'आज अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की दुखद खबर सुनकर स्तब्ध और गहरा सदमा लगा है. यह हम सभी के लिए बहुत दुखद खबर है और मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं.

सीएमओ गुजरात ने ट्वीट किया है कि, 'मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल ने अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखद बताया है.

मुख्यमंत्रीश्री ने तत्काल बचाव एवं राहत कार्य के साथ ही घायल यात्रियों को शीघ्र उपचार के लिए ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करने तथा अस्पताल में इलाज की सभी व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं. '

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमितभाई शाह ने भी मुख्यमंत्रीश्री से बात की और इस विमान दुर्घटना में बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया.'

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, 'गुजरात में एयर इंडिया की दुर्घटना से मैं बहुत चिंतित हूं. मेरी प्रार्थनाएं विमान में सवार लोगों और उनके प्रियजनों के साथ हैं. मैं इस दुर्घटना की गहन जांच की उम्मीद करता हूं.

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, 'अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना का तुंरत स्पष्टीकरण आए जिससे आशंकाओं का उन्मूलन हो सके. यात्रियों और क्रू के सदस्यों, सभी के लिए प्रार्थनाएं. सर्वोच्च स्तरीय बचाव, राहत और उपचार उपलब्ध कराया जाए.'