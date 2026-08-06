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Amrit Udyan 2026 Opening: 16 अगस्त से फिर खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, नोट करें एंट्री और बुकिंग के नए नियम

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Amrit Udyan 2026 Opening: 16 अगस्त से फिर खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, नोट करें एंट्री और बुकिंग के नए नियम

Amrit Udyan 2026 Reopening Date: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा. फ्री एंट्री, मानसून फ्लावर शो, ऑनलाइन बुकिंग और नए नियमों की पूरी जानकारी यहां देखें.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 06, 2026, 12:46 AM IST

Amrit Udyan 2026 Opening: 16 अगस्त से फिर खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, नोट करें एंट्री और बुकिंग के नए नियम
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देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान एक बार फिर से सैलानियों के घूमने के लिए पूरी तरह तैयार है. मानसून के इस सुहाने मौसम में यदि आप भी रंग-बिरंगे फूलों की महक और कुदरत के गोद में सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतरीन मौका है. दरअसल, अमृत उद्यान आगामी 16 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक आम जनता के दीदार के लिए खुला रहने वाला है. इसकी आधिकारिक घोषणा राष्ट्रपति भवन की ओर से कर दी गई है. इस बार के आयोजन में मानसून के खास फूलों की ढेर सारी प्रजातियां आपको दिखेंगे. इसके अलावा, इस बार पर्यटकों के लिए कई नई और विशेष सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. आइए जानते हैं इस बार अमृत उद्यान के खुलने के समय, बुकिंग प्रक्रिया और अन्य जरूरी नियमों के बारे में.

कब और कैसे देख सकेंगे अमृत उद्यान?

अमृत उद्यान आम जनता के लिए 16 अगस्त से खुल जाएगी और 15 सितंबर 2026 तक आप यहां जा सकते हैं. उद्यान के खुलने का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं, आगंतुकों की सुरक्षा और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए शाम 5:00 बजे के बाद से एंट्री बंद कर दी जाएगी. इसके अलावा, हर हफ्ते सोमवार को उद्यान बंद रहेगा.

क्या है इस बार का मुख्य आकर्षण?

इस सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र- 'समर एनुअल्स ऑफ अमृत उद्यान' नाम से आयोजित होने वाला विशेष मानसून फ्लावर शो होगा. यही नहीं, इस मौसम में बारिश के दिनों में खिलने वाले दुर्लभ और सुंदर फूलों की प्रजातियों की प्रदर्शनी होगी, जो कि यहां आने वाले हर पर्यटक का मन मोह लेंगी.

खिलाड़ियों और शिक्षकों के लिए क्या व्यवस्था है?

इस बार राष्ट्रपति भवन ने समाज के कुछ चुनिंदा लोगों के लिए विशेष प्रवेश के दिन तय किए हैं:

29 अगस्त: यह दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के खास मौके पर देश के खिलाड़ियों के लिए समर्पित रहेगा. इस सुअवसर पर प्लेयर्स के लिए विशेष प्रवेश की व्यवस्था की गई है.

5 सितंबर: शिक्षक दिवस के इस खास अवसर पर शिक्षकों के लिए विशेष एंट्री का प्रावधान किया गया है.

बिना ऑनलाइन बुकिंग के नहीं मिलेगी एंट्री

अमृत उद्यान में घूमने के लिए प्रवेश पूरी तरह से मुफ्त रहेगा, पर आपको इसके लिए पहले से ऑनलाइन स्लॉट बुक करना पड़ेगा, तभी आप उद्यान का लुत्फ उठा पाएंगे. वहां पहुंचने के बाद गेट पर आपको किसी भी तरह की ऑफलाइन या ऑन-द-स्पॉट बुकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी. ध्यान रखें कि आपको जिस भी दिन जाना हो, उसके लिए स्लॉट की बुकिंग एक दिन पहले कर लें. वो भी सुबह 10 बजे बंद कर दी जाती है, इसलिए अपनी प्लानिंग पहले से ही तैयार रखें, ताकि आपको परेशानी न झेलना पड़े.

इस गेट से होगी एंट्री और शटल बस की सुविधा

अमृत उद्यान घूमने आ रहे आगंतुकों की आवाजाही के लिए गेट नंबर 35, जो कि नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास स्थित है, उसे ही प्रवेश और निकास द्वार बनाया गया है. आप लोगों को मेट्रो से आने-जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान तक स्पेशल शटल बस भी जाती है. यह बस सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक हर 30 मिनट के भितर जाती रहती है.

अमृत उद्यान के अंदर क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं?

  • सुरक्षा के लिहाज से पर्यटकों को कुछ ही चुनिंदा सामान अंदर ले जाने की अनुमति है.
  • अमृत उद्यान जाते समय आप अपने साथ मोबाइल फोन, हैंडबैग, पर्स, बच्चों के लिए दूध की बोतल, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पीने का पानी और छाता आदि ले जा सकते हैं.
  • पर्यटकों की सुविधा के लिए अंदर हर थोड़ी दूर पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, वाटरप्रूफ शेल्टर और आधुनिक शौचालयों का पूरा इंतजाम है.

 

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