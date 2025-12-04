जानें कौन होगा भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, कब तक हो सकती है नए नाम की घोषणा?

भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सिर्फ सियासी दलों को ही नहीं, बल्कि देशवासियों को भी खूब जमकर परेशान किया है. वर्तमान में भाजपा की कमान नड्डा के हाथों में है जिनका कार्यकाल कई मौकों पर बढ़ाया जा चुका है. आइये जानें अगल अध्यक्ष कौन होगा?

जेपी नड्डा के बाद कौन भाजपा की कमान संभालेगा? लंबे समय से इस सवाल ने सियासी दलों को विमर्श का मुद्दा दिया है. पार्टी से जुड़े लोगों से बात की जाए तो अक्सर ही ये सुनने में आता है कि नए अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट जो कि लंबे समय से रुका हुआ है, जल्द ही होगा. रोचक ये कि इसपर मोहर भी लग चुकी है. जी हां सही सुना आपने. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइज़ेशन) बीएल संतोष ने बुधवार को पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट से मुलाकात की है.

बता दें कि करीब 60 मिनटों तक चली इस मीटिंग में उन तमाम कैंडिडेट्स पर चर्चा हुई जो BJP के नेशनल चीफ के साथ-साथ यूपी यूनिट के प्रेसिडेंट का रोल संभालेंगे.

ज्ञात हो कि नड्डा का टर्म 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले खत्म हो गया था, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया. इस मामले के तहत गर हम भारतीय जनता पार्टी के बायलॉज़ पर नजर डालें तो मिलता है कि, नेशनल प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने से पहले, पार्टी को कम से कम 50 परसेंट स्टेट यूनिट्स में इलेक्शन कराने होंगे.

आखिर कौन होगा भाजपा का अगला अध्यक्ष?

जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े हैं. जिक्र यदि महिलाओं का हो तो इस रेस में निर्मला सीतारमण, डी. पुरंदेश्वरी और वनथी श्रीनिवासन उन महिलाओं में शामिल हैं जो अध्यक्ष पद की रेस में हैं.

जिक्र मीटिंग का हुआ है तो बता दें कि राष्ट्रीय स्तर की यह मीटिंग, उस मीटिंग के दो दिन बाद हुई है जिसमें बी.एल. संतोष और RSS लीडर अरुण कुमार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर BJP स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट को फाइनल करने का जिम्मा दिया गया था.

मीटिंग में UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, मौजूदा BJP स्टेट चीफ भूपेंद्र चौधरी और स्टेट जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे. माना जा रहा है कि संभावित उम्मीदवारों में ब्राह्मण और दलित कम्युनिटी से एक-एक और तीन अन्य OBC नेता शामिल हैं.

क्यों 15 दिसंबर से पहले अपॉइंट हो सकता है भाजपा का नया अध्यक्ष

गौरतलब ही कि 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो रही है, ये जैसा समय है जब कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है इसलिए अगले BJP चीफ का नाम 15 दिसंबर से पहले सामने आ सकता है.

ज्ञात हो कि पूर्व में जो रिपोर्ट्स आई थीं उनमें यह दावा किया गया था कि BJP लीडरशिप नए नेशनल प्रेसिडेंट का ऑफिशियल नाम बताने से पहले बिहार चुनाव समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही है.

बहरहाल, अब जबकि भाजपा ने मगध के किले पर विजय पताका फहरा दी है. देश और देश वासी जरूर जानना चाहेंगे कि निकट भविष्य में भाजपा को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कौन अपने कंधे पर लेगा.