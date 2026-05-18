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बस्तर की इमली में खटास नहीं, मिठास है... नेतानार में अमित शाह बोले जनता के दरवाजे तक पहुंची डिजिटल सरकार

Amit Shah Bastar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को बस्तर जिले के नेतानार ग्राम में CRPF कैम्प पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा (जन सुविधा केंद्र) का उद्घाटन किया है. शाह ने बस्तर की इमली का स्वाद चखा और कहा कि यहां की इमली में बहुत मिठास है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 18, 2026, 03:42 PM IST

बस्तर की इमली में खटास नहीं, मिठास है... नेतानार में अमित शाह बोले जनता के दरवाजे तक पहुंची डिजिटल सरकार

Amit Shah Bastar Visit

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Amit Shah Bastar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को बस्तर जिले के नेतानार ग्राम में CRPF कैम्प पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा (जन सुविधा केंद्र) का उद्घाटन किया है. अमित शाह ने इमली प्रसंस्करण केंद्र में प्रशिक्षण पा रही स्व सहायता समूह की महिलाओं से जाना कि कैसे वे इमली बिक्री कर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं. शाह ने बस्तर की इमली का स्वाद चखा और कहा कि यहां की इमली में बहुत मिठास है. समूह से श्रीमती लंबी नाग ने बताया कि इस समूह से जुड़कर वे सालाना एक लाख रु तक आय अर्जित कर सकेंगी. गुंडाधूर महिला स्व सहायता समूह में महिलाएं इमली का प्रसंस्करण करके उच्च गुणवत्ता युक्त इमली पल्प तैयार कर रही हैं.

सेवा सेतु केंद्र से ग्रामीणों को बड़ी राहत

अमित शाह सेवा सेतु केंद्र पहुंचे, यहां वे ग्राम नेतानार निवासी श्रीमती सुखदेवी से मिले, सुखदेवी ने बताया कि उन्होंने अभी अपनी पांच माह की बेटी पद्मा का आधार कार्ड बनवाया है. आधार सेवा केंद्र खुलने से पहले उन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलकर नानगुर तक जाना पड़ता था. अब यहां पर ग्रामीणों को नया आधार, आधार अपडेट, केवायसी, मोबाइल नम्बर अपडेट, ई-आधार जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी.  सेवा सेतु केंद्र में श्रीमती सोनामनी ने बताया कि वे बहुत दिन महतारी वंदन योजना का ई के वाय सी कराना चाहती थीं लेकिन दूरी अधिक होने के कारण वे जा नहीं पा रहीं थीं, गांव में ही केंद्र खुल जाने के कारण आज ही उन्होंने ई के वाय सी करा लिया है. 

यह भी पढ़ें: PM मोदी की अपील पर CM रेखा गुप्ता ने शुरू किया 'मेट्रो मंडे', मेट्रो-बस में सफर कर पहुंचीं दफ्तर

बैंक सखी से मिला महिलाओं का बड़ा फायदा

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण यहां पर विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्रमाण पत्र का लाभ ले सकेंगे. इस केंद्र में जन्म, आय, जाति आदि प्रमाण पत्र आसानी से एक ही जगह बनाए जा सकेंगे. इस केंद्र में महिलाओं को बैंक सखी का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. बैंक सखी के माध्यम से महिलाएं गांव में ही पैसा जमा करना, पैसा निकालना, स्व सहायता समूह के लिए खाता खोलना, के वाय सी, बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज जैसी सुविधाएं पा सकेंगी.  

सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण पा रही महिलाओं से भी मुलाकात

इसके बाद अमित शाह ने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण पा रही महिलाओं से भी मुलाकात की. यहां पर महिलाओं को बेसिक एवं एडवांस सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यहां विजय कुमारी ने बताया कि यहां से सिलाई सीखने के बाद वे अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगी. गृह मंत्री अमित शाह ने धान डेकी प्रशिक्षण केंद्र में ग्रामीण महिलाओं से चर्चा की. इसके माध्यम से चावल बिक्री से ग्रामीणों महिलाओं की आय वृद्धि तो होगी साथ ही निकलने वाली धान की भूसी से पशुओं को पौष्टिक आहार भी मिलेगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा , मुख्य सचिव विकासशील एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.  

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