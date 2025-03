Ambala Court Firing: हरियाणा के अंबाला में शनिवार को कानून व्यवस्था की धज्जियां खुलेआम उड़ गईं. कानून तोड़ने पर सजा देने वालो कोर्ट परिसर में ही एक युवक पर कुछ लोगों ने सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और भाग निकले. हमलावर काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार होकर कैंपस में पहुंचे और वहां पेशी पर आए युवक पर कई राउंड फायरिंग की. इससे वकीलों और पेशी पर आए वादियों व गवाहों में हड़कंप मच गया. कोर्ट की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी जब तक संभल पाते, लोगों में मचे हड़कंप का फायदा उठाकर बदमाश वहां से फरार हो गए. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने घटना के पीछे गैंगवार का मामला होने की संभावना जताई है. कोर्ट परिसर में लगी सीसीटीवी फुटेज के जरिये पुलिस अब बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. फायरिंग के बाद कोर्ट कैंपस में बिखरे गोली के खोखों की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें शेयर करके लोग हरियाणा में कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं.

इस तरह हुई पूरी घटना

वकीलों से मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह अंबाला कैंट की खटीक मंडी निवासी अमन सोनकर किसी केस में पेशी के लिए अंबाला कोर्ट पहुंचा था. अमन के कोर्ट परिसर के गेट के पास पहुंचने पर पीछे से काली स्कॉर्पियो कार में सवार होकर 2 युवक वहां पहुंचे. इन युवकों ने पिस्टल निकालकर अमन पर फायरिंग शुरू कर दी. युवकों ने 3-4 राउंड फायरिंग की. इससे वहां हड़कंप मच गया, जिसका फायदा उठाकर अमन वहां से निकल लिया. अमन के भागने पर हमलावर युवकों ने भी हवा में दो फायर किए और फिर फरार हो गए.

#WATCH | Ambala, Haryana | Visual from Ambala Court premises where some miscreants fired gunshots, police presence on the spot https://t.co/rGWZK9o6oL pic.twitter.com/wDbiz5bk3V