भारत के पड़ोस में आतंकवादी सेल बनाने की कोशिश कर रहा अल-कायदा, संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक रिपोर्ट में अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट' की बढ़ती ताकत को लेकर चेतावनी दी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संगठन धीरे-धीरे एक क्षेत्रीय आतंकवादी नेटवर्क के रूप में विकसित हो रहा है.

अल-कायदा (AQIS) बांग्लादेश में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है

नवंबर 2025 में लाल किले के पास धमाके में भी AQIS का ही हाथ था

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा बढ़ने की बात कही गई

खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा (AQIS) बांग्लादेश को आधार बनाकर आतंकवादी सेल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. इस बात का खुलासा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में हुआ है. आतंकवाद से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की निगरानी टीम की 38वीं रिपोर्ट में सामने आया है कि अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारत के पड़ोस में जड़ें जमाने में जुटा है. इस रिपोर्ट के बाद यूएन की निगरानी टीम ने चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद का खतरा और अधिक बढ़ गया है.

ताकत जुटा रहा है अल-कायदा (AQIS)

अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट की स्थापना वर्ष 2014 में अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी ने की थी. संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट में कहा गया है कि अब एक्यूआईएस एक बिखरे हुए समूह से विकसित होकर एक क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन का रूप लेता जा रहा है. इसमें आगे कहा गया कि संगठन ने लॉजिस्टिक्स और वित्तीय नेटवर्क स्थापित कर लिए हैं तथा अब वह बड़े संगठित ढांचों के बजाय छोटे, विकेंद्रीकृत और बिखरे हुए सेल के माध्यम से काम कर रहा है.

लाल किले के पास ब्लास्ट में भी भूमिका

संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके में अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ही हाथ था. यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की 'एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम' की 38वीं रिपोर्ट में दी गई है. ये टीम हर छह महीने में स्वतंत्र रिपोर्ट पेश करती है ताकि सदस्य देश आतंकवादी खतरों का आकलन कर सकें. साथ ही, संपत्तियां फ्रीज करने, यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा हथियारों पर रोक जैसे उपायों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें.

तालिबान-पाकिस्तान संघर्ष से खतरा बढ़ा

संयुक्त राष्ट्र के आकलन में इस घटनाक्रम को दक्षिण एशिया के सुरक्षा माहौल में व्यापक गिरावट से जोड़ा गया है. रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक आतंकवादी खतरे का स्तर कुल मिलाकर लगभग समान बना हुआ है, लेकिन दक्षिण एशिया में इसमें वृद्धि हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पार हमले जारी रहने से क्षेत्रीय तनाव ऊंचे स्तर पर बना हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान-पाकिस्तान संघर्ष रमपंथी संगठनों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामिक स्टेट-खुरासान (आईएस-के) के खिलाफ अभियानों और अन्य संगठनों को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद तालिबान आतंकवाद की समस्या को पूरी तरह दबाने में सफल नहीं हो पाया है.