अक्षय तृतीया पर सोने-चांदी की खरीदारी का बूम, पिछले साल से अब तक कितना बढ़ा Gold Silver Price? 

Gold Silver Price: अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) के मुताबिक, सोने चांदी की आसमान छूती कीमतों के बावजूद अक्षय तृतीया 2026 में कीमती धातुओं (Precious Metals) की रिकॉर्ड मूल्य की बिक्री होने की संभावना है. पिछली अक्षय तृतीया से अब तक सोने और चांदी के भाव में कितना उछाल आया? आइए जानते हैं...

Gold Silver Price- Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की खरीदारी करना कई वर्षों से एक शुभ परंपरा बनी है, मान्यता है कि इस दिन सोना या चांदी खरीदने से घर में समृद्धि, धन और शुभ परिणाम आते हैं. अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) के मुताबिक, सोने चांदी की आसमान छूती कीमतों के बावजूद अक्षय तृतीया 2026 में कीमती धातुओं (Precious Metals) की रिकॉर्ड मूल्य की बिक्री होने की संभावना है. CAIT के अनुसार, आज सोने और चांदी की बिक्री का कुल कारोबार 20,000 करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है. पिछली अक्षय तृतीया पर यह आंकड़ा 16,000 करोड़ रुपये था. पिछले साल से अब तक Gold Silver Price में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है.

पिछले साल से अब तक कितना बढ़ा Gold Silver Price?

पिछली अक्षय तृतीया से अब तक सोने और चांदी के भाव में जबरदस्‍त उछाल देखने को मिला है, इस समय 24 कैरेट सोने का भाव अब प्रति 10 ग्राम 150000 रुपये के ऊपर चल गया है. वहीं चांदी 255000 रुपये प्रति किलो बिक रही है. बावजूद इसके अक्षय तृतीया पर सोने-चांदी की खरीदारी का बूम देखने को मिल रहा है.

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पिछली अक्षय तृतीया पर जहां सोना करीब ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम था, अब बढ़कर ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया हैं. चांदी की कीमत भी ₹85,000 प्रति किलोग्राम से बढ़कर रिकॉर्ड ₹2.55 लाख प्रति किलोग्राम हो गई है. महंगी कीमतों के बावजूद अक्षय तृतीया पर आज बाजार में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. (खबर अपडेट की जा रही है)

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