महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनीं सुनेत्रा पवार, अजित पवार के पद के साथ मिलेंगे उनके सारे विभाग, केवल 2 पर फंसा पेच!

NCP की वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले ली है. इसी के साथ वह राज्य की पहली उपमुख्यमंत्री बनी हैं. राज्यपाल ने लोकभवन में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है. बताया जा रहा है कि वित्त एवं योजना विभाग को छोड़कर अजित पवार के पास रहे सभी विभाग सुनेत्रा पवार को सौंपे जाएंगे. अजित पवार के पास वित्त और योजना विभाग के साथ, राज्य उत्पाद शुल्क, खेल एवं अल्पसंख्यक मामलों के विभाग थे.

बता दें कि सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से NCP विधानमंडल दल का नेता चुना गया है. उनका नाम पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने प्रस्तावित किया था, दिलीप पाटिल और कई अन्य विधायकों ने इसका समर्थन किया. बैठक आज, यानी शनिवार को बुलाई गई थी, जब सुनेत्रा पवार ने, जो बुधवार को बारामती में एक विमान दुर्घटना में अपने पति की अचानक और असमय मौत के गहरे सदमे से अभी उबर नहीं पाई हैं, विधानमंडल दल के नेता के रूप में जिम्मेदारी लेने के लिए अपनी सहमति दी. अब वह राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, वह आज शाम को लोक भवन में शपथ लेंगी.

सर्वसम्मति से NCP विधायक दल की नेता चुनी गईं सुनेत्रा पवार

राज्य NCP प्रमुख सुनील तटकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र भेजकर सुनेत्रा पवार के विधानमंडल दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने की जानकारी देंगे. इसके बाद, मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल को सुनेत्रा पवार को मंत्रिपरिषद में शामिल करने के बारे में सूचित करेंगे. सुनेत्रा पवार राज्यसभा से इस्तीफा देंगी क्योंकि वह समय आने पर बारामती विधानसभा सीट से चुनी जाएंगी. तटकरे ने शुक्रवार को सभी पार्टी विधायकों को, जिसमें राज्य विधानसभा के 40 और राज्य परिषद के नौ विधायक शामिल हैं, विधान भवन में होने वाली विधानमंडल दल की बैठक में मौजूद रहने के लिए एक पत्र भेजा था.

इससे पहले शुक्रवार सुबह, NCP के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और विधानमंडल दल के नेता और उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की.

सुनेत्रा पवार की पदोन्नति के बारे में जानकारी नहीं: शरद पवार

प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, राज्य इकाई प्रमुख सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे शामिल थे. यह घटनाक्रम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और महायुति सरकार दोनों में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व शून्य पैदा होने के बाद हुआ है. इस बीच, NCP सुप्रीमो शरद पवार ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में सुनेत्रा पवार की पदोन्नति के बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई थी, उन्होंने शनिवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इस बारे में मेरी सुनेत्रा पवार से कोई चर्चा नहीं हुई है. मुझे शपथ ग्रहण समारोह के बारे में सुबह की खबरों से ही पता चला." दोनों NCP गुटों के मर्जर पर, उन्होंने कन्फर्म किया कि अजित पवार और जयंत पाटिल के बीच फिर से एक होने को लेकर पॉजिटिव बातचीत हुई थी, उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया कि मर्जर लगभग फाइनल हो गया था, अजित पवार 12 फरवरी को इसकी औपचारिक घोषणा करने वाले थे.

अजित दादा की इच्छा थी कि दोनों NCP एक साथ आ जाएं

शरद पवार के यह कहने के बाद कि उन्हें सुनेत्रा पवार के विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुनाव और डिप्टी सीएम बनने के बारे में जानकारी नहीं थी, अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने NCP(SP) विधायक रोहित पवार के साथ पवार सीनियर से मुलाकात की और उन्हें इन डेवलपमेंट्स के बारे में बताया. शरद पवार ने साफ किया कि जब बातचीत हो रही थी, तो वह सीधे तौर पर बातचीत में शामिल नहीं थे; इसका नेतृत्व अजित पवार और जयंत पाटिल कर रहे थे.

उन्होंने कहा, यह अजित दादा की इच्छा थी कि दोनों NCP एक साथ आ जाएं, और यह हमारी भी इच्छा थी. उन्होंने कहा कि अजित पवार के अचानक निधन से अब इन मर्जर की बातचीत में रुकावट आ गई है. भविष्य की कार्रवाई अब दोनों पक्षों के नेताओं पर निर्भर करेगी. शरद पवार ने जोर देकर कहा कि रोड मैप साफ था और कहा कि चार महीनों तक पार्टी को फिर से एक करने के लिए बातचीत हुई थी. हालांकि, इन बातचीत को शुरू करने वाले नेता के अब मौजूद न होने से, इस प्रक्रिया को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

