Ajit Pawar: महाराष्ट्र की सियासत में सबकी नाव डूबी, तब भी नंबर 2 से खिसके नहीं दादा, जानें क्या थी ताकत

पिछले एक दशक में भाजपा (BJP) के तूफान में देश के कई राजनीतिक जहाज क्रैश होते दिखे. महाराष्ट्र की राजनीति का पर्याय शिवसेना भी टूट-फूट कर बिखर गई. कांग्रेस का भी बुरा हाल हुआ. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी बिखराव का शिकार हो गई. सूबे में दशकों से जमे-जमाए नेताओं का जनाधार बौना पड़ने लगा. ऐसे में अपनी डूबती नाव से जिंदा बचने का एक ही रास्ता था. बग़ावत कर भाजपा के साथ आ जाना. राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार (Ajit Pawar) अपने चाचा और देश के सबसे वरिष्ठ सक्रिय नेता शरद पवार से बगावत कर भाजपा के कुनबे में शामिल हो गए. ऐसा ही कुछ शिवसेना के एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने किया और ये लोग विपक्ष के मरुस्थल से सत्ता की ताकत में बने रहे.

शरद पवार से चार कदम आगे थे अजित पवार

अजित पवार महाराष्ट्र सहित पूरे देश के सबसे वरिष्ठ और सक्रिय राजनीतिज्ञ शरद पवार की राजनीतिक दक्षता से चार कदम आगे थे. भाजपा के सुनामी ने जब महाराष्ट्र में शिवसेना तक को निगल लिया ऐसे में सत्ता में खुद का राजनीतिक अस्तित्व टॉप टू में कायम रख पाना कोई मामूली बात नहीं थी. राजनीति में तोड़ना, जोड़ना, क्षमा , वफ़ा, दगा, छल-कपट सब जायज है. सियासत की यही खूबियां हैं. यहां कभी कभी नकारात्मकता ही सकारात्मकता बन जाती है. अनैतिक फैसलों के बिना नेता ना आगे बढ़ सकते हैं और ना विरोधी से बच सकते हैं. सियासत के यही सिद्धांत हैं कि अपनी ताकत और नीतियों से सामने वाले को खत्म कर दो, दूसरा अधिक ताकतवर है और उसे पराजित करने में फिलहाल सक्षम नहीं हो तो उससे हाथ मिला लो. उसके साथ आकर एक और एक ग्यारह बन जाओ.

उनका काम ज्यादा बोलता था..

दादा कहे जाने वाले अजित पवार जानते थे कि सियासत में जनता से कनेक्ट रहें, जन विश्वास बनाए रहे तो जनाधार बना रहेगा. और जनाधार व जन समर्थन हो तो विचारधारा, पार्टी और सिद्धांतों को भी बदल लें तो भी फर्क नहीं पड़ता. अजित पवार कम बोलते थे लेकिन उनका काम ज्यादा बोलता था. उनके करीबी संबंध हर पार्टी के नेता से थे. जनता से जुड़े रहना और अपनी जमीन से रिश्ता कायम रखना दादा की खूबी थी. जब महाराष्ट्र के बड़े-बड़े दिग्गजों की राजनीति खत्म हो गई, सबका राजनीतिक जहाज क्रैश हो गया, ऐसे में अजित पवार अपने चाचा शरद पवार की सियासत के क्रैश जहाज से जिन्दा बच निकलकर उप मुख्यमंत्री पद पर काबिज थे.

जमीनी जनाधार वाले नेता थे अजित पवार

वाकई दिवंगत अजित दादा में अद्भुत खूबियां थी. जनता के बीच रहने वाले जमीनी जनाधार वाले नेता तो थे ही सियासत के सबसे बड़े हुनर दांव-पेंच और उलटफेर में माहिर थे. उन्होंने साबित किया था कि पार्टी और पार्टी की विचारधारा से कहीं ज्यादा जनाधार की ताकत होती है.



मैं भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है,

जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा.

इस पुराने शेर को सत्य साबित कर अजित दादा राजनीति के विद्यार्थियों को संदेश दे गए कि खुद में दम हो तो सत्ता आपके कदमों की आहट का इंतजार करती है.

महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा होगा दादा का जिक्र

भविष्य में भारतीय राजनीति के इतिहास पर जब कभी भी कोई विमर्श होगा तो तमाम सवाल सामने होंगे, मसलन नेता बड़ा होता है या पार्टी बड़ी होती है?

जनहित में नेता को क्या अपनी पार्टी की विचारधारा से समझौता कर लेना चाहिए?

पार्टी तोड़ना राजनीतिक मजबूरी है या राजनीतिक स्वार्थ?

जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए नैतिकता और विचारों से समझौता कर सत्ता की मंजिल हासिल करना क्या ठीक है ?

इस तरह की किसी भी चर्चा में जब भी कभी अतीत के सियासी दांवपेच और महाराष्ट्र की राजनीति का जिक्र होगा तो कांग्रेस तोड़ कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाने वाले शरद पवार और एनसीपी के दो फाड़ करने वाले उनके भतीजे अजित पवार जरूर याद किए जाएंगे.

