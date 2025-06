Air India News: इजरायल के शुक्रवार सुबह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला (Israel-Iran War) करने का असर भारतीय विमानों की उड़ान पर पड़ा है. गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे (Ahmedabad Air India Plane Crash) से जूझ रही एअर इंडिया (Air India) की भी करीब दर्जन भर फ्लाइट्स इसके चलते प्रभावित हुई हैं. इन फ्लाइट्स को दूसरे रास्तों पर डायवर्ट करना पड़ा है या फिर वापस उनके उड़ान भरने वाले एयरपोर्ट्स पर लौटा दिया गया है. एअर इंडिया ने बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है. साथ ही यात्रियों को इसके चलते हुई परेशानी के लिए खेद भी जताया है.

एअर इंडिया ने बताया है फ्लाइट लौटने का ये कारण

एअर इंडिया ने एक बयान जारी करके कहा कि ईरान में उभरे हालातों के बाद उसका एयरस्पेस बंद हो गया है. इसके चलते हमारे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कुछ एअर इंडिया फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया गया है या फिर उनके उड़ान वाले एयरपोर्ट पर ही वापस भेज दिया गया है. हम इस अप्रत्याशित व्यवधान के कारण अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताते हैं. इस परेशानी को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. इसमें यात्रियों के रहने की व्यवस्था करना भी शामिल है. यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड या बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के रिशेड्यूल का विकल्प चुनने पर यह सुविधा दी जा रही है. यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.

ये फ्लाइट्स हुई हैं प्रभावित

Due to the emerging situation in Iran, the subsequent closure of its airspace and in view of the safety of our passengers, the following Air India flights are either being diverted or returning to their origin:



