Ahmedabad Plane Crash Video: गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एअर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है. ANI के मुताबिक, इस विमान में 242 यात्री सवार थे. यह बोइंग 787 विमान मेघानी नगर के रिहाइशी इलाके में क्रैश हुआ है. इस हादसे के बाद कई किलोमीटर तक काला धुआं दिखाई दे रहा है. प्लेन क्रैश की वीडियो और तस्वीरों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.

VIDEO | Ahmedabad: Smoke seen emanating from airport premises. More details are awaited.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)



(Source: Third Party) pic.twitter.com/qbO486KoEo