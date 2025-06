अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के मलबे में भगवद गीता की लगभग अस्पृष्ट प्रति मिली है. इस दुर्घटना में 265 लोग मारे गए थे. भीषण आग के बावजूद, पवित्र ग्रंथ को कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा है. ध्यान रहे अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान संख्या AI171 के रूप में संचालित बोइंग 787 ड्रीमलाइनर गुरुवार को उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई. विमान में सवार केवल एक व्यक्ति ही बच पाया. मलबे के कुछ हिस्से घनी आबादी वाले इलाके में स्थित मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में जा गिरे.

विमान में सवार 241 लोगों के अलावा, मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में मौजूद 24 अन्य लोगों की भी मौत हो गई, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. सुलगते मलबे वाली जगह से पवित्र हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता की एक प्रति बरामद की गई.

गुरुवार को दुर्घटनास्थल का दौरा करने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन जलने के कारण तापमान अत्यधिक स्तर पर पहुंच गया था, जिससे दुर्घटना में लोगों को बचाने के प्रयास विफल हो गए.

This bhgwat gita found in debries of ahmedabad plan crash.

but fire not touch it!

This is the miracle!

Speritual energy is iternal

Beleive in bhgwat gita

Negative energy can not harm you!

Hare krishna pic.twitter.com/EBNS7QOcXW