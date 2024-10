Air India Bomb Threat: भारतीय विमानों में बम होने की झूठी अफवाह के बीच मंगलवार को एक ऐसा किस्सा भी हुआ है, जो आपको हैरान कर देगा. एअर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) की एक फ्लाइट में बम की खबर से सिंगापुर बुरी तरह घबरा गया. इस घबराहट में सिंगापुर सरकार ने एअर इंडिया विमान को दूर खदेड़ने के लिए अपनी वायुसेना के दो F15 फाइटर जेट्स को लगा दिए. फाइटर जेट्स ने भारतीय विमान को एस्कॉर्ट करने के बाद पायलट को उसे दूर ले जाने के लिए कहा. इसके बाद एअर इंडिया विमान को आबादी से बाहर के चांगी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया. इस दौरान अपने विमान को फाइटर जेट्स से घिरा देखकर यात्रियों में घबराहट फैल गई. किसी दूसरे एयरपोर्ट पर विमान लैंड होने के कारण नीचे उतरने के बाद ई कई यात्री खौफजदा दिखाई दिए. बाद में विमान की जांच में बम की सूचना फर्जी पाई गई है. सिंगापुर के रक्षा मंत्री Ng Eng Hen ने इस घटना की जानकारी एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर की है.

क्या था पूरा मामला

एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर AXB684 ने मंगलवार को तमिलनाडु के मदुरै से सिंगापुर जाने के लिए उड़ान भरी थी. एक ईमेल के जरिये फ्लाइट में बम होने की धमकी दी गई. इसके बाद सिंगापुर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया. सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन ने एक्स पर बताया कि यह ईमेल एअर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन को ही आया था, जिसके बाद इसकी जानकारी सिंगापुर को दी गई.

इस कारण पीछे लगाए फाइटर जेट

सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने आगे इस बात का कारण भी बताया कि एअर इंडिया फ्लाइट के पीछे उन्होंने अपने फाइटर जेट्स क्यों लगा दिए? सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने कहा,' हमने SAF (Singapore Air Force) के दो F15 फाइटर जेट्स को आसमान में उतार दिया, जो एअर इंडिया के विमान को एस्कॉर्ट करते हुए आबादी वाले इलाकों से दूर ले गए. इसके बाद रात में करीब 10.04 बजे उसे सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया गया है.'

