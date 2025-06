अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ समय पहले, विमान में चढ़ने का इंतजार कर रहे दो ब्रिटिश नागरिकों को मजाक करते और मुस्कुराते हुए देखा गया था, जो उनका अंतिम वीडियो बन गया. अपने वेलनेस पेज, वेलनेस फाउंड्री पर पोस्ट की गई एक स्टोरी में, संस्थापक जेमी रे मीक और फियोनगल ग्रीनलॉ-मीक अपनी फ्लाइट में चढ़ने का इंतजार करते हुए अच्छे मूड में दिखाई दिए.

कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए फियोनगल ने कहा, 'हम एयरपोर्ट पर हैं. बस बोर्डिंग कर रहे हैं. अलविदा भारत.' जेमी ने कहा, 'और अब हम इंग्लैंड वापस उड़ान भरेंगे,' जबकि दोनों ने हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक किया.

फियोनगल ने क्लिप को यह कहते हुए समाप्त किया,'खुशी-खुशी, वापस जा रहे हैं,' एक ऐसे लहजे में जो उत्साहित और खुशमिजाज था. ध्यान रहे कि वर्तमान में जेमी की उस स्टोरी को डिलीट कर दिया गया है.

जेमी द्वारा साझा की गई एक अन्य इंस्टाग्राम स्टोरी में दोनों अहमदाबाद के एक होटल में थे, जहां बैकग्राउंड में देवदास का गाना बज रहा था. द हाउस ऑफ एमजी पर जियोटैग किया गया यह वीडियो गुरुवार को दोपहर 1 बजे के आसपास अपलोड किया गया था.

दुख की बात यह है कि जिस फ्लाइट में वे अहमदाबाद से सवार हुए थे - एयर इंडिया AI171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर - सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 204 लोग मारे गए और 41 अन्य घायल हो गए.

Jamie Ray Meek, a British passenger, was one of those onboard the ill-fated Air India plane. Before boarding the flight, he posted a short video on his Instagram handle.



"Goodbye India", he said, as he appeared seemingly excited to take the flight.#PlaneCrash… pic.twitter.com/9tHTYV6T6g