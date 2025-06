Ahmedabad Air India Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे में घटनास्थल पर रेस्क्यू टीमें शुक्रवार सुबह भी जुटी हुई हैं. हादसे में मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद अब मलबे में से सबूत जुटाने का काम चल रहा है. अहमदाबाद से लंदन के गैटविक के लिए गुरुवार दोपहर 1.34 बजे उड़ी एअर इंडिया फ्लाइट नंबर AI171 महज 4 मिनट बाद ही मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर क्रैश हो गई थी. विमान में सवार 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स में महज भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक जिंदा बच सका है, जबकि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हादसे की चपेट में आ गए हैं. अब तक इस हादसे में कुल 265 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार शाम को ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंच गए हैं.

आइए आपको 5 पॉइंट्स में इस घटना से जुड़े ताजा अपडेट बताते हैं-

1. मृतकों में हॉस्टल बिल्डिंग में मौजूद स्टूडेंट्स शामिल

नीचे गिरते समय एअर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान कॉलेज की मेस बिल्डिंग से टकराया और फिर स्टूडेंट हॉस्टल की बिल्डिंग में जाकर अटक गया. विमान में कई हजार लीटर तेल होने के कारण हुए विस्फोट से बिल्डिंग में भी बेहद नुकसान हुआ है और उसमें मौजूद स्टूडेंटस भी हादसे की चपेट में आ गए हैं. विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हुई है, जबकि अहमदाबाद के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक, कुल 265 लोग मारे गए हैं. मरने वाले बाकी लोगों में स्टूडेंट्स भी शामिल हैं.

2. अहमदाबाद में दो घंटे रहेंगे पीएम मोदी

हादसे के घायलों और मरने वालों के परिजनों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंच गए हैं. पीएम मोदी के विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 8:30 बजे लैंड किया है. एयरपोर्ट पर उन्हें एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने रिसीव किया है. करीब 2 घंटे के दौरे में पीएम मोदी पहले बीजे मेडिकल कॉलेज पहुंचकर क्रैश साइट को देखेंगे. इसके बाद वे सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिलेंगे और मृतकों के परिजनों को सांत्वना देंगे. इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के निर्देश पर अहमदाबाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है और बैरिकेडिंग कर दी है. माना जा रहा है कि पीएम मोदी हादसे के बाद की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक हाई प्रोफाइल मीटिंग भी ले सकते हैं.

