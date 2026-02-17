FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

रोहित पवार के बाद डिप्टी CM सुनेत्रा पवार को साजिश लगी अजित पवार की मौत, उठाई CBI जांच की मांग  

महाराष्ट्र की डिप्टी CM सुनेत्रा पवार ने बारामती में 28 जनवरी को हुए लियरजेट 45 क्रैश की CBI जांच की मांग की, जिसमें अजित पवार शामिल थे. इससे पहले, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो तर्क दिया उसके हिसाब से मामले की जांच बिलकुल सही चल रही है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 18, 2026, 12:21 AM IST

रोहित पवार के बाद डिप्टी CM सुनेत्रा पवार को साजिश लगी अजित पवार की मौत, उठाई CBI जांच की मांग  
महाराष्ट्र की डिप्टी CM सुनेत्रा पवार ने NCP के नेताओं को साथ लेकर  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और बारामती में दिवंगत अजित पवार के प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग उठाई. महाराष्ट्र के डिप्टी CM के साथ सीनियर नेता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ और पार्थ पवार भी थे. नेताओं ने CBI जांच की मांग करते हुए एक लेटर सौंपा. ध्यान रहे कि NCP नेता अजित पवार और चार अन्य लोग 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में हुए प्लेन क्रैश में मारे गए थे.

CBI जांच की मांग NCP-SP नेता रोहित पवार के 10 फरवरी को यह आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद भी आई कि बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत एक साज़िश का हिस्सा हो सकती है.

रोहित पवार ने आरोप लगाया था कि, 'हमें नहीं लगता कि यह सिर्फ़ एक एक्सीडेंट था. इसमें तोड़फोड़ का शक है.' पवार ने पार्टी के नतीजों के अनुसार घटनाओं का क्रम समझाने के लिए अपने भाषण के दौरान 54 पेज का पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था. 

पवार ने अपने चाचा की मौत पर कई सवाल उठाए, जिसमें एयरक्राफ्ट के लैंडिंग टाइम पर शक, अचानक शेड्यूल में बदलाव और आखिरी समय में पायलट बदलना शामिल है. उन्होंने फ्लाइट कैप्टन सुमित कपूर, पायलटों की आखिरी बातचीत और VSR कंपनी की भूमिका का ज़िक्र करते हुए कई एक्सपर्ट एजेंसियों से जांच की मांग की.

इस बीच, आज सुबह, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने 28 जनवरी, 2026 को बारामती में हुए लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट (VT-SSK) एक्सीडेंट की चल रही जांच पर एक ऑफिशियल अपडेट दिया.

जांच एयरक्राफ्ट (एक्सीडेंट और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के साथ-साथ ICAO एनेक्सी 13 के तहत बताए गए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और रिकमेंडेड प्रैक्टिस के अनुसार की जा रही है.

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी एक बयान में, AAIB ने कहा कि एयरक्राफ्ट में दो इंडिपेंडेंट फ्लाइट रिकॉर्डर, एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) और एक कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) लगे थे. दुर्घटना के दौरान दोनों रिकॉर्डर लंबे समय तक बहुत ज़्यादा गर्मी में रहे और आग लगने से उनमें बड़ा नुकसान हुआ.

