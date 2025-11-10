Delhi Red Fort Blast के बाद UP में बढ़ी निगरानी, CM योगी ने पुलिस को दिए अलर्ट रहने के निर्देश 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली समेत, उत्तर प्रदेश, बिहार और आर्थिक राजधानी मुंबई में हाई अलर्ट घोषित

Delhi Blast: दिल्ली धमाके पर अमित शाह ने दी ये अहम जानकरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बात

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पार्किंग एरिया में हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पुलिस को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 10, 2025, 08:42 PM IST

Delhi Red Fort Blast: UP CM Yogi Adityanath

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए ब्लास्ट के बाद की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं. धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसके टुकड़े कई मीटर दूर जाकर गिरे. हादसे में 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं और LNJP अस्पताल ने 8 मौतों की पुष्टि की है. ब्लास्ट के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को अलर्ट रहने और फील्ड में निकलने के निर्देश दिए हैं. 

UP में अलर्ट

UP के ADG कानून- व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है. लखनऊ से आदेश जारी कर संवेदनशील इलाकों में गश्त और चेकिंग बढ़ाने को कहा गया है.

यह भी पढ़ें: Delhi Car Blast: दिल्ली कार धमाके के पीछे क्या आतंकी साजिश? NSG-NIA की टीमें जांच में जुटीं

8 की मौत, कई घायल 

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई है. 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया है. LNJP अस्पताल की तरफ से 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर ब्लास्ट

10 नवंबर की शाम 6 बजकर 45 मिनट पर  लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक कार में जबरदस्त धमाके की दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को सूचना मिली, इस धमाके के बाद कार के आसपास मौजूद तीन से चार गाड़ियों ने आग पकड़ लगी. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो धमाका इतना जबरदस्त था कि चांदनी चौक मार्केट की कई दुकानें तक हिल गईं. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की 7 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. दिल्ली पुलिस और NIA की टीम ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई हैं. 

धमाकों के बाद दिल्ली-मुंबई हाई अलर्ट पर 

दिल्ली में हुए धमाकों के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलिस को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं. बता दें कि एक दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था. पुलिस ने कुछ दिनों पहले कश्मीरी डॉक्टर आदिल अहमद रठार को गिरफ्तार किया था. रठार की निशानदेही पर फरीदाबाद से 9 नवंबर को 360 किलो RDX बरामद किया गया था, वहीं 10 नवंबर की सुबह 2500 किलो से ज्यादा के विस्फोटक बरामद किए गए थे.
 

