Adani Power Share: सरकार से गौतम अदाणी को मिली बड़ी खुशखबरी, ये कंपनी MP के इस शहर से निकालेगी कोयला 

Bengaluru Stampede: तीन महीने बाद विराट कोहली को आई याद, बेंगलुरु भगदड़ पर तोड़ी चुप्पी
कौन हैं जज अमित मेहता जिन्होंने गूगल की 'मनमानी' पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला? भारत के इस राज्य से है खास कनेक्शन
Pitru Paksha 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में की गई ये गलतियां हैं महापाप, पितृदोष के चलते परिवार पर टूट जाता है मुसीबतों का पहाड़
Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड
दिल्ली में यमुना का 'विकराल' रूप, तस्वीरों में देखिए किन-किन इलाकों में भरा पानी
बगैर वीजा-पासपोर्ट के भी भारत में रह सकेंगे PAK-बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस
व्हाइट-कॉलर नौकरियां अगस्त में 3% बढ़ी, जानें किस सेक्टर का रहा सबसे ज्यादा योगदान
हर दिन चाय का सेवन सेहत के लिए रहता है फायदेमंद, कैंसर से लेकर डायबिटीज तक रहती हैं दूर
China की तरह और किन देशों ने सैन्य परेडों से दिखाई अपनी Defense Power?
Adani Group: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के धीरौली ब्लॉक में माइनिंग के लिए अदाणी पावर (Adani Power Share Price) को कोयला मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी को कंपनी ने ईंधन सुरक्षा और परिचालन स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. इससे ईंधन सुरक्षा में मदद मिलेगी. धीरौली खदान जिसकी क्षमता 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है एनर्जेन लिमिटेड के स्वामित्व में है और इस खदान में 620 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाणी पावर के शेयर ने 5 साल में 1,514.23% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है.