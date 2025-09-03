Adani Power Share: सरकार से गौतम अदाणी को मिली बड़ी खुशखबरी, ये कंपनी MP के इस शहर से निकालेगी कोयला 

Adani Group: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के धीरौली ब्लॉक में माइनिंग के लिए अदाणी पावर (Adani Power Share Price) को कोयला मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी को कंपनी ने ईंधन सुरक्षा और परिचालन स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.

Adani Group: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के धीरौली ब्लॉक में माइनिंग के लिए अदाणी पावर (Adani Power Share Price) को कोयला मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी को कंपनी ने ईंधन सुरक्षा और परिचालन स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. इससे ईंधन सुरक्षा में मदद मिलेगी. धीरौली खदान जिसकी क्षमता 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है एनर्जेन लिमिटेड के स्वामित्व में है और इस खदान में 620 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाणी पावर के शेयर ने 5 साल में 1,514.23% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है.