Delhi News: AAP विधायक नरेश बालियान (Naresh Balyan) को बिल्डर्स से वसूली में गैंगस्टर्स के साथ गठजोड़ करने के आरोपों में बुधवार को जमानत मिल गई है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बालियान को इस मामले में जमानत दी. हालांकि जमानत मिलने के बावजूद बालियान को राहत नहीं मिली है. दिल्ली पुलिस ने आप विधायक को कोर्ट के बाहर से ही महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम एक्ट (Mcoca Act) के तहत फिर से हिरासत में ले लिया है. यह कानून गैंगस्टरों के साथ गठजोड़ करने और अवैध वसूली जैसे आरोपों में लगाया जाता है, जिसके तहत जमानत मिलने की संभावना बेहद कम होती है. ऐसे में माना जा रहा है कि नरेश बालियान अब लंबे समय के लिए जेल में रहने वाले हैं.

#WATCH | Delhi: AAP MLA Naresh Balyan has been arrested by Delhi Police in an MCOCA case after he got bail in an extortion case.



He is being taken from Rouse Avenue Court to the Crime Branch office. https://t.co/UfhiXod0eP pic.twitter.com/GaMrx0lSgC