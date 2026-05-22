भीषण लू के बीच गुड न्यूज! यूपी-बिहार-झारखंड सहित इन 13 राज्यों में होगी आंधी-बारिश.. दिल्ली, राजस्थान और पंजाब को मिलेगी राहत?

Weather Today: देश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम विभाग ने 16 राज्यों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तर भारत झुलस रहा है, जबकि दक्षिण में मानसून की दस्तक करीब है.

भारत में इस समय मौसम के दो बेहद अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाके भीषण गर्मी और जानलेवा लू (हीटवेव) की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के 16 राज्यों में मौसम विभाग (IMD) ने आंधी, तूफान और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इस मौसमी बदलाव की मुख्य वजह प्री-मानसून गतिविधियों का मजबूत होना है.

उत्तर भारत में आसमान से बरस रही आग

दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सूर्य का प्रकोप जारी है. अधिकांश शहरों में पारा 45 डिग्री से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है.

दिल्ली-एनसीआर: अगले 24 घंटों के लिए लू का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, हालांकि 23 मई की रात से धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी से मामूली राहत की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश: यूपी का बांदा जिला 48 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा. लखनऊ, आगरा और प्रयागराज समेत मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर में भी भीषण लू चल रही है.

पंजाब और हरियाणा: यहां विभाग ने 26 मई तक लू का 'रेड अलर्ट' जारी किया है. तपती रातों के कारण लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है.

इन 16 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट

एक तरफ जहाँ मैदानी इलाके तप रहे हैं, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक एक ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से मौसम का मिजाज बदल गया है.

बिहार और झारखंड: इन राज्यों में 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और वज्रपात (बिजली गिरने) की आशंका है. भागलपुर, गया, रांची और धनबाद जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है.

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर: असम, मेघालय और सिक्किम में 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चल सकती हैं. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

पहाड़ी राज्य: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और हल्की बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है.

दक्षिण भारत में मानसून की दस्तक

तपते मौसम के बीच सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल के तट पर जल्द ही दस्तक दे सकता है. केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्री-मानसून की मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे आने वाले दिनों में देश के अन्य हिस्सों में भी गर्मी के तेवर नरम पड़ने की उम्मीद है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से