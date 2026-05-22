FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कंगना रनौत ने चोरी-छिपे रचा ली शादी? गले में मंगलसूत्र-हाथों में हरी चूड़ियां पहने दिखीं एक्ट्रेस, मैरिड लुक वायरल

कंगना रनौत ने चोरी-छिपे रचा ली शादी? गले में मंगलसूत्र-हाथों में हरी चूड़ियां पहने दिखीं एक्ट्रेस, मैरिड लुक वायरल

Drishyam 3 Release Date: इस दिन रिलीज होगी अजय देवगन की 'दृश्यम 3', जानें कब खुलेगा चौथी पास विजय सालगांवकर का राज

Drishyam 3 Release Date: इस दिन रिलीज होगी अजय देवगन की 'दृश्यम 3', जानें कब खुलेगा चौथी पास विजय सालगांवकर का राज

Numerology: किन 3 मूलांक वालों का एटीट्यूड और ईगो होता है सबसे हाई? खुन्नस में अक्सर गंवा देते हैं सफलता, पैसा और सम्मान

किन 3 मूलांक वालों का एटीट्यूड और ईगो होता है सबसे हाई? खुन्नस में अक्सर गंवा देते हैं सफलता, पैसा और सम्मान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Plant For Attract Money: मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत

मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत

राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक

राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक

Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह

सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह

Homeभारत

भारत

भीषण लू के बीच गुड न्यूज! यूपी-बिहार-झारखंड सहित इन 13 राज्यों में होगी आंधी-बारिश.. दिल्ली, राजस्थान और पंजाब को मिलेगी राहत?

Weather Today: देश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम विभाग ने 16 राज्यों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तर भारत झुलस रहा है, जबकि दक्षिण में मानसून की दस्तक करीब है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 22, 2026, 08:12 AM IST

भीषण लू के बीच गुड न्यूज! यूपी-बिहार-झारखंड सहित इन 13 राज्यों में होगी आंधी-बारिश.. दिल्ली, राजस्थान और पंजाब को मिलेगी राहत?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत में इस समय मौसम के दो बेहद अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाके भीषण गर्मी और जानलेवा लू (हीटवेव) की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के 16 राज्यों में मौसम विभाग (IMD) ने आंधी, तूफान और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इस मौसमी बदलाव की मुख्य वजह प्री-मानसून गतिविधियों का मजबूत होना है.

उत्तर भारत में आसमान से बरस रही आग

दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सूर्य का प्रकोप जारी है. अधिकांश शहरों में पारा 45 डिग्री से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है.

दिल्ली-एनसीआर: अगले 24 घंटों के लिए लू का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, हालांकि 23 मई की रात से धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी से मामूली राहत की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश: यूपी का बांदा जिला 48 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा. लखनऊ, आगरा और प्रयागराज समेत मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर में भी भीषण लू चल रही है.
पंजाब और हरियाणा: यहां विभाग ने 26 मई तक लू का 'रेड अलर्ट' जारी किया है. तपती रातों के कारण लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है.

इन 16 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट

एक तरफ जहाँ मैदानी इलाके तप रहे हैं, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक एक ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से मौसम का मिजाज बदल गया है.

बिहार और झारखंड: इन राज्यों में 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और वज्रपात (बिजली गिरने) की आशंका है. भागलपुर, गया, रांची और धनबाद जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है.

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर: असम, मेघालय और सिक्किम में 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चल सकती हैं. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

पहाड़ी राज्य: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और हल्की बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है.

दक्षिण भारत में मानसून की दस्तक

तपते मौसम के बीच सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल के तट पर जल्द ही दस्तक दे सकता है. केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्री-मानसून की मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे आने वाले दिनों में देश के अन्य हिस्सों में भी गर्मी के तेवर नरम पड़ने की उम्मीद है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Plant For Attract Money: मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत
मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत
राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक
राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक
Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख
दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख
WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग
WhatsApp Secret Trick: बिना ऑनलाइन आए कैसे पढ़ें किसी की भी चैट? बस ऑन कर लें ये एक सेटिंग
MORE
Advertisement
धर्म
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
Numerology: क्या आपके नाम का पहला अक्षर रोक रहा है सफलता? करियर और पर्सनैलिटी से जानिए कितना मैच करता है आपका नेम
क्या आपके नाम का पहला अक्षर रोक रहा है सफलता? करियर और पर्सनैलिटी से जानिए कितना मैच करता है आपका नेम
Jyeshtha Adhik Purnima 2026:इस दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जानें पुरुषोत्तम मास में आने वाली तिथि की पूजा विधि से लेकर महत्व
इस दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जानें पुरुषोत्तम मास में आने वाली तिथि की पूजा विधि से लेकर महत्व और उपाय
Numerology: ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
Numerology: रहस्यमयी सोच, खतरनाक Aura और मजबूत इरादे.. इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है खास ऊर्जा 
Numerology: रहस्यमयी सोच, खतरनाक Aura और मजबूत इरादे.. इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है खास ऊर्जा
MORE
Advertisement