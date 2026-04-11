सावधान! यूपी-बिहार में लू का कहर शुरू, उधर पहाड़ों से मैदानों तक 9 राज्यों में तूफान मचाएगा तबाही

Weather Update: देश में मौसम के दो रूप दिख रहे हैं; पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट है, जबकि यूपी, बिहार और राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ पारा 40 डिग्री पार करेगा.

Weather Today: भारत में इस समय मौसम के दो विपरीत छोर देखने को मिल रहे हैं. जहां एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की वापसी हो रही है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में कुदरत का कहर जारी है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है.

9 राज्यों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है. पूर्वोत्तर राज्यों में तो हवाओं की गति 80 किमी/घंटा तक जा सकती है, जिससे जान-माल के नुकसान का खतरा बना हुआ है.

यूपी-बिहार और राजस्थान में तपेगी धरती

उत्तर प्रदेश और बिहार में अब राहत के दिन खत्म हो चुके हैं. आसमान साफ होते ही सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं. लखनऊ, पटना, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है. आने वाले दिनों में इन राज्यों के दक्षिणी हिस्सों में हीटवेव (लू) चलने की प्रबल संभावना है.

दिल्ली-NCR और मध्य भारत का हाल

दिल्ली में फिलहाल मौसम स्थिर है, लेकिन दोपहर की धूप अब चुभने लगी है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा. वहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है. छत्तीसगढ़ में 14 से 16 अप्रैल के बीच लू का अलर्ट जारी किया गया है.

दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन

दक्षिण के तटीय इलाकों- केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में चक्रवाती परिसंचरण के कारण मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. बारिश के बावजूद यहां उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी.

गर्मी से बचने के लिए दोपहर में बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन करें. तूफान प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

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