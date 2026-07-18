Aaj Ka Mausam, 18 July: दिल्ली-NCR में फिर लौटेगा आंधी-तूफान और बारिश, नोएडा-गुरुग्राम में कैसा रहेगा मौसम? देखें IMD का लेटेस्ट अपडेट

18 जुलाई को दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? जानिए नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में बारिश और तापमान का लेटेस्ट IMD अपडेट. उमस से राहत की क्या है संभावना?

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 18 जुलाई से दिल्ली के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. अगले कई दिनों तक गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां सक्रिय होने वाली हैं, जिससे तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है.

दिल्ली में मौसम का हाल

IMD के मुताबिक, 18 जुलाई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. हवा में नमी का स्तर 55 से 70 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है, जिससे मौसम थोड़ा सुहाना हो सकता है.

नोएडा और गाजियाबाद में बारिश के आसार

नोएडा में शनिवार, 18 जुलाई को आसमान बादलों से घिरा रहेगा. हालांकि, दिन के समय उमस काफी परेशान कर सकती है, लेकिन हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की 20 से 25 प्रतिशत संभावना है. यहाँ अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दूसरी ओर, गाजियाबाद में मौसम मिला-जुला रहेगा. वहां बादल छाए रहेंगे, लेकिन तेज बारिश के आसार कम (10-20 प्रतिशत) हैं. तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

गुरुग्राम और फरीदाबाद: उमस बनी रहेगी चुनौती

गुरुग्राम और फरीदाबाद के निवासियों को शनिवार को भी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. IMD के अनुसार, यहां आसमान में बादल तो रहेंगे, लेकिन तेज बारिश के आसार केवल 10 प्रतिशत हैं. वहीं, फरीदाबाद में भी तेज धूप और बादलों की लुका-छिपी के बीच 37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने का अनुमान है, जहां बहुत हल्की बूंदाबांदी ही संभव है.

मेरठ में बढ़ सकती है मानसून की सक्रियता

अन्य NCR क्षेत्रों की तुलना में मेरठ में मानसून की सक्रियता थोड़ी अधिक दिख रही है. यहां 18 जुलाई को बारिश की संभावना 35 से 40 प्रतिशत तक जताई गई है. आसमान पूरी तरह बादलों से घिरा रहेगा और पिछले कुछ दिनों की तुलना में तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिल सकती है.

कुल मिलाकर, दिल्ली-NCR के अधिकांश हिस्सों में बारिश शुरू होने से मौसम का मिजाज बदलने वाला है, हालांकि गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में उमस का असर फिलहाल बना रह सकता है. मौसम विभाग की सलाह है कि बाहर निकलते समय अपडेट्स पर नजर रखें.

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