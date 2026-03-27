Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में अचानक पलटा मौसम, आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना; जानें क्या है आपके शहर का हाल

Delhi Weather Today: दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है. आंधी और हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट आने से दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. पिछले कुछ दिनों की तपिश के बाद, सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) ने दिल्ली-NCR के वातावरण को सुहाना बना दिया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मार्च के अंत तक दिल्ली के तापमान में अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की जा सकती है.

बादलों का डेरा और तापमान का हाल

शुक्रवार, 27 मार्च 2026 की सुबह दिल्ली में बादलों की आवाजाही देखी गई. सुबह का न्यूनतम तापमान करीब 19°C से 22°C के बीच दर्ज किया गया. दिन के समय अधिकतम तापमान 30°C से 34°C के आसपास रहने का अनुमान है. हालांकि, बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं के कारण उमस भरी गर्मी से काफी हद तक राहत महसूस की जा रही है.

आंधी और बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है. इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी चलने की भी आशंका है, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है.

तापमान में आएगी भारी गिरावट

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, 29 से 31 मार्च के बीच एक और मजबूत सिस्टम सक्रिय होने वाला है. इसके प्रभाव से दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में व्यापक वर्षा हो सकती है. अनुमान है कि महीने के अंत तक दिल्ली का अधिकतम तापमान गिरकर 20°C से 25°C के करीब पहुंच सकता है, जो सामान्य से काफी कम होगा.

वायु गुणवत्ता (AQI) की स्थिति

मौसम में इस बदलाव का सकारात्मक असर दिल्ली की हवा पर भी पड़ा है. वर्तमान में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'मध्यम' श्रेणी में बना हुआ है. बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदूषण के स्तर में और सुधार होने की संभावना है, जिससे दिल्लीवालों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से