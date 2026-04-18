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Aaj Ka Mausam: लखनऊ से नोएडा तक पारे ने पकड़ी रफ्तार, 40 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, जानें कब मिलेगी गर्मी से राहत

Aaj Ka Mausam, 17 April 2026: उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में इन दिनों मौसम का मिजाज काफी सख्त हो गया है. एक तरफ सूर्य देव के तीखे तेवर लोगों को झुलसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली-एनसीआर में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता ने चिंता बढ़ा दी है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 18, 2026, 08:35 AM IST

Aaj Ka Mausam: लखनऊ से नोएडा तक पारे ने पकड़ी रफ्तार, 40 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, जानें कब मिलेगी गर्मी से राहत
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उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस समय दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. आसमान से बरसती आग और गर्म पछुआ हवाओं ने जहां तापमान को रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा दिया है, वहीं धूल और कम हवा की गति के कारण प्रदूषण ने 'दमघोंटू' हालात पैदा कर दिए हैं.

लखनऊ: पछुआ हवाओं ने छुड़ाए पसीने

राजधानी लखनऊ में बीते कुछ दिनों से चटक धूप और गर्म हवाओं का सिलसिला जारी है. यहां अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जो सामान्य से अधिक है. सुबह 10 बजे के बाद से ही लू जैसे थपेड़े महसूस होने लगते हैं, जिससे दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 से 24 अप्रैल के बीच पारा 40 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर सकता है.

NCR में 'बहुत खराब' हुई हवा

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में गर्मी के साथ-साथ प्रदूषण ने स्वास्थ्य संकट खड़ा कर दिया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 308 दर्ज किया गया है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. इसी के साथ गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां धूल भरे स्मॉग ने विजिबिलिटी कम कर दी है.

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