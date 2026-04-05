Aaj Ka Mausam: दिल्ली-यूपी में गरज के साथ बारिश शुरू, 40KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; IMD का अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है. मौसम विभाग ने 7 अप्रैल को आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश के लिए 'येलो अलर्ट' जारी कर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है.

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है. आसमान में काले बादलों के डेरा डालने और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक, आज दिनभर रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी.

7 अप्रैल के लिए 'येलो अलर्ट' जारी

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 7 अप्रैल को दिल्ली-एनसीआर में मौसम अपना रौद्र रूप दिखा सकता है. इस दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है. विभाग ने इसके लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है.

इस सप्ताह कैसा रहेगा तापमान?

5 और 6 अप्रैल: इन दो दिनों में मौसम मिला-जुला रहेगा. बादल आते-जाते रहेंगे और हल्की हवाएं चलेंगी. अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

7 और 8 अप्रैल: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तेज बारिश और आंधी की संभावना है. इस दौरान पारा गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे अप्रैल के महीने में भी हल्की ठंडक का अहसास होगा.

9 और 10 अप्रैल: सप्ताह के अंत में बारिश थमने और तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है.

विशेषज्ञों की राय

स्काईमेट वेदर के अनुसार, अप्रैल का यह महीना इस बार पिछले वर्षों की तुलना में कम गर्म रहने वाला है. बार-बार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के राज्यों, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, वहां रुक-रुक कर बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी रह सकता है.

फिलहाल, ऑफिस जाने वाले और घर से बाहर निकलने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम के अपडेट को देखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं, क्योंकि अचानक होने वाली बारिश यातायात को प्रभावित कर सकती है.

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