सावधान! 80KMPH की रफ्तार से आ रहा है तूफान, दिल्ली से बिहार तक 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर और मध्य भारत में मौसम अस्थिर है. 8 अप्रैल को दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में 80KMPH की रफ्तार से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है.

इस साल अप्रैल के महीने ने मौसम के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चिलचिलाती गर्मी के लिए पहचाने जाने वाले इस महीने में लोग फरवरी जैसी ठंडक का अहसास कर रहे हैं. पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में बने चक्रवाती दबाव के कारण मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है.

दिल्ली-NCR में फिर होगी झमाझम

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज 8 अप्रैल को दोपहर या शाम के समय तेज गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की भारी गिरावट आएगी. अगले दो दिनों तक दिल्लीवासियों को सुहावने मौसम और हल्की ठंडक का अनुभव होगा.

यूपी-उत्तराखंड में ओलावृष्टि का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम काफी अस्थिर रहेगा. पश्चिमी और पूर्वी यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की आशंका है. वहीं, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के साथ 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

बिहार और झारखंड में आंधी का तांडव

बिहार और झारखंड में मौसम विभाग ने 'थंडरस्क्वॉल' की चेतावनी जारी की है. यहाँ हवा की गति 60 से 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान होने की आशंका है, इसलिए किसानों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है.

देश के अन्य हिस्सों का हाल

पूर्वोत्तर भारत: असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का संकट बना रहेगा.

पश्चिम बंगाल और ओडिशा: यहां 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलने की संभावना है.

दक्षिण भारत: केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से