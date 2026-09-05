आज का मौसम, 5 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न, आज दिन भर होगी भारी बारिश, जानें कैसा होगा गाजियाबाद-गुरुग्राम का हाल

Aaj Ka Mausam, 5 September 2026: दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है. IMD ने 5 सितंबर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश से तापमान गिरेगा, जिससे नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, आज 5 सितंबर 2026 को आसमान पर घने बादल छाए रहेंगे और पूरे दिन रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए राजधानी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है. इस अप्रत्याशित बदलाव से लगातार बनी हुई उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी.

दिल्ली में कैसा रहेगा आज का मिजाज?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में आज का दिन बादलों और फुहारों के नाम रहेगा. दिनभर आंधी-तूफान के साथ बिजली चमकने और हल्की से लेकर भारी बारिश होने की पूरी संभावना है. मौसम में आए इस बदलाव का सीधा असर तापमान पर पड़ेगा और अधिकतम पारा गिरकर लगभग 31 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. हालांकि, हवा में नमी (humidity) अधिक होने के कारण बीच-बीच में चिपचिपी गर्मी परेशान कर सकती है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अलग-अलग समय पर होने वाली बारिश मौसम को खुशनुमा बनाए रखेगी.

नोएडा और गाजियाबाद में झमाझम बरसेंगे बादल

उत्तर प्रदेश से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी मौसम काफी मेहरबान नजर आ रहा है. IMD के मुताबिक, इन दोनों ही शहरों में आज भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और गरज-चमक की प्रबल संभावना है.

नोएडा: यहां आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. लगातार हो रही बारिश से यहां की वायु गुणवत्ता (AQI) में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा.

गाजियाबाद: यहां सुबह से ही बादलों की आवाजाही के बीच रुक-रुक कर बारिश शुरू हो चुकी है. दोपहर के वक्त मूसलाधार बौछारें पड़ने की आशंका है. यहां का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि हवा में नमी करीब 94 प्रतिशत रहने के कारण उमस का असर भी बना रहेगा.

गुरुग्राम और फरीदाबाद का हाल

हरियाणा के प्रमुख एनसीआर जिले गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी आज बादलों का डेरा रहेगा.

गुरुग्राम: शहर में आज दिनभर हल्की से लेकर मध्यम बारिश का दौर चलता रहेगा. विशेष तौर पर सुबह 10:30 बजे से शाम 04:30 बजे के बीच तेज बारिश होने की सबसे ज्यादा संभावना है. तापमान की बात करें तो अधिकतम 27 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है.

फरीदाबाद: यहां भी मध्यम से भारी स्तर की बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हवा में 90 प्रतिशत तक नमी होने के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है, खासकर पूर्वाह्न 11:30 से अपराह्न 04:30 के बीच झमाझम बारिश होने की उम्मीद है.

मेरठ में भी भारी बारिश की चेतावनी

एनसीआर के दायरे में आने वाले मेरठ में भी मौसम विभाग का कड़ा पहरा है. 5 सितंबर को मेरठ में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है. यहां का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर के सभी प्रमुख इलाकों में आज का दिन झमाझम बारिश और सुहावने मौसम के नाम रहने वाला है.