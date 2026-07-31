FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CWG 2026: आधी रात को 388KG उठाकर भारत को दिलाया सिल्वर, कौन हैं वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह? जानें गोल्ड से कैसे चूक गए वेटलिफ्टर

CWG 2026: 388KG उठाकर भारत को दिलाया सिल्वर, कौन हैं वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह? जानें गोल्ड से कैसे चूके वेटलिफ्टर

आज का मौसम 31 जुलाई: दिल्ली-UP समेत इन 10 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट, जानिए गुरुग्राम का हाल

आज का मौसम 31 जुलाई: दिल्ली-UP समेत इन 10 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट, जानिए गुरुग्राम का हाल

अब वायुसेना के 'गरुड़' कमांडो भी तबाह करेंगे दुश्मन के टैंक और बंकर, मिलने वाला है ये खास हथियार

अब वायुसेना के 'गरुड़' कमांडो भी तबाह करेंगे दुश्मन के टैंक और बंकर, मिलने वाला है ये खास हथियार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 31 जुलाई: दिल्ली-UP समेत इन 10 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट, जानिए गुरुग्राम का हाल

31 July, Aaj Ka Mausam: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 12 प्रमुख राज्यों में तेज आंधी-बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में आज 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jul 31, 2026, 07:00 AM IST

आज का मौसम 31 जुलाई: दिल्ली-UP समेत इन 10 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट, जानिए गुरुग्राम का हाल

Image Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Weather Update, 31 July 2026: इस साल मानसून के दौरान कई क्षेत्रों में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते सूखे जैसे हालात और खेती-किसानी को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी. हालांकि, अब मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 12 राज्यों में भयंकर बारिश-आंधी और तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है. पूर्वानुमान के मुताबिक, इन इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इससे देश के कई ज

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का हाल

दिल्ली और इसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के वक्त अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें. उधर, उत्तर प्रदेश के कई जिलों-जैसे भदोही, देवरिया, जौनपुर, कानपुर, कौशांबी, कुशीनगर, रायबरेली और सीतापुर आदि जगहों पर मानसून के दोबारा एक्टिव होने से झमाझम बारिश के आसार हैं, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.

बिहार और राजस्थान में झमाझम फुहारें

बिहार के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है, जहां 30 से 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने और वज्रपात की चेतावनी है. इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभाव से राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की पूरी संभावना है.

पहाड़ी राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और नदियां उफान पर

पहाड़ी इलाकों में मौसम के तेवर खासे तीखे बने हुए हैं. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. वहीं, उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात के कारण गंगा समेत तमाम प्रमुख नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं. बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है.

छत्तीसगढ़, गुजरात और ओडिशा की स्थिति

छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, बस्तर और नारायणपुर समेत कई जिलों में बादलों की गडग़ड़ाहट के साथ भारी बारिश और 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. गुजरात के अहमदाबाद, नर्मदा, सूरत और वलसाड जैसे जिलों में स्थिति अधिक गंभीर है, जहां मौसम विभाग ने अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. दूसरी ओर, ओडिशा में लगातार बरस रहे पानी के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, और महानदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर जाने के बाद प्रशासन को एहतियातन स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने पड़े हैं.

असम, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर का मौसम

असम में पहले से ही बाढ़ का प्रकोप झेल रहे लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. राज्य के कई जिले अब भी जलमग्न हैं और तिनसुकिया व लखीमपुर जैसे इलाकों में नए सिरे से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. दक्षिण भारत की बात करें तो, तमिलनाडु के कोयंबटूर, नीलगिरी, थेनी और कन्याकुमारी के पहाड़ी क्षेत्रों में निचले स्तर के वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण झमाझम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. अंत में, उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जैसे पहाड़ी जिलों में भी लगातार वर्षा के चलते सड़कों पर फिसलन और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement