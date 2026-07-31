आज का मौसम 31 जुलाई: दिल्ली-UP समेत इन 10 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट, जानिए गुरुग्राम का हाल

31 July, Aaj Ka Mausam: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 12 प्रमुख राज्यों में तेज आंधी-बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में आज 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

Weather Update, 31 July 2026: इस साल मानसून के दौरान कई क्षेत्रों में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते सूखे जैसे हालात और खेती-किसानी को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी. हालांकि, अब मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 12 राज्यों में भयंकर बारिश-आंधी और तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है. पूर्वानुमान के मुताबिक, इन इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इससे देश के कई ज

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का हाल

दिल्ली और इसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के वक्त अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें. उधर, उत्तर प्रदेश के कई जिलों-जैसे भदोही, देवरिया, जौनपुर, कानपुर, कौशांबी, कुशीनगर, रायबरेली और सीतापुर आदि जगहों पर मानसून के दोबारा एक्टिव होने से झमाझम बारिश के आसार हैं, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.

बिहार और राजस्थान में झमाझम फुहारें

बिहार के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है, जहां 30 से 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने और वज्रपात की चेतावनी है. इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभाव से राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की पूरी संभावना है.

पहाड़ी राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और नदियां उफान पर

पहाड़ी इलाकों में मौसम के तेवर खासे तीखे बने हुए हैं. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. वहीं, उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात के कारण गंगा समेत तमाम प्रमुख नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं. बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है.

छत्तीसगढ़, गुजरात और ओडिशा की स्थिति

छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, बस्तर और नारायणपुर समेत कई जिलों में बादलों की गडग़ड़ाहट के साथ भारी बारिश और 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. गुजरात के अहमदाबाद, नर्मदा, सूरत और वलसाड जैसे जिलों में स्थिति अधिक गंभीर है, जहां मौसम विभाग ने अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. दूसरी ओर, ओडिशा में लगातार बरस रहे पानी के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, और महानदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर जाने के बाद प्रशासन को एहतियातन स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने पड़े हैं.

असम, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर का मौसम

असम में पहले से ही बाढ़ का प्रकोप झेल रहे लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. राज्य के कई जिले अब भी जलमग्न हैं और तिनसुकिया व लखीमपुर जैसे इलाकों में नए सिरे से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. दक्षिण भारत की बात करें तो, तमिलनाडु के कोयंबटूर, नीलगिरी, थेनी और कन्याकुमारी के पहाड़ी क्षेत्रों में निचले स्तर के वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण झमाझम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. अंत में, उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जैसे पहाड़ी जिलों में भी लगातार वर्षा के चलते सड़कों पर फिसलन और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.

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