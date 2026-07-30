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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम, 30 जुलाई: 9 घंटे दिल्ली-नोएडा समेत इन 12 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, UP-बिहार में तेज आंधी; जानें गुरूग्राम-फरीदाबाद का हाल

Aaj Ka Mausam, 30 July: दिल्ली-नोएडा और गुरुग्राम-फरीदाबाद समेत 14 राज्यों में मौसम ने करवट ली है. IMD ने अगले 9 घंटों के भीतर भारी बारिश और 61 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज/रेड अलर्ट जारी किया है.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 30, 2026, 06:20 AM IST

आज का मौसम, 30 जुलाई: 9 घंटे दिल्ली-नोएडा समेत इन 12 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, UP-बिहार में तेज आंधी; जानें गुरूग्राम-फरीदाबाद का हाल

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? (Image Source- IANS)

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Aaj Ka Mausam: देशभर में मानसून एक बार फिर अत्यंत आक्रामक रूप में सक्रिय हो गया है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों के भीतर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. दिल्ली-एनसीआर से लेकर देश के कई अन्य हिस्सों तक बादलों ने डेरा डाल लिया है. मौसम के इस नए मिजाज के कारण लगभग 14 राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही, कई इलाकों में 40 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान भी सामने आया है.

किन राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट?

IMD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मानसून की सक्रियता उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों तक फैल चुकी है. अगले कुछ दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भारी से अत्यधिक बारिश का अनुमान है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ वज्रपात (बिजली गिरने) की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिसके चलते नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों का हाल

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों- जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मानसूनी गतिविधियां तेज बनी हुई हैं. आसमान में लगातार घने बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है. तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है. आने वाले दो-तीन दिनों तक इसी प्रकार का सुहाना और नम मौसम बने रहने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम का मिजाज

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश का नया दौर शुरू हो गया है. बिहर के पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत तमाम जिलों में भी मौसम विभाग ने बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर झमाझम पानी बरसने की संभावना है, जिससे धान की फसल को फायदा पहुंचेगा.

पहाड़ी राज्यों और अन्य क्षेत्रों की स्थिति

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार चुनौती बना हुआ है. केदारनाथ और रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका के चलते 'ऑरेंज अलर्ट' घोषित किया गया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जैसे जिलों में अचानक बाढ़ आने (फ्लैश फ्लड) का खतरा जताया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में भी रुक-रुक कर वर्षा का दौर जारी रहने वाला है.

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