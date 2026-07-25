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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम, 25 जुलाई: दिल्ली में बादलों की आंख-मिचौली, बारिश से भीगेंगे नोएडा-गुरुग्राम; जानें कैसा रहेगा गाजियाबाद-फरीदाबाद का हाल

25 जुलाई 2026 को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश से उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. जानिए नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और मेरठ के ताजा मौसम का हाल.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 25, 2026, 06:45 AM IST

आज का मौसम, 25 जुलाई: दिल्ली में बादलों की आंख-मिचौली, बारिश से भीगेंगे नोएडा-गुरुग्राम; जानें कैसा रहेगा गाजियाबाद-फरीदाबाद का हाल

Image Credit: Ai

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दिल्ली में आज काले बाल छाए रहेंगे
नोएडा में हल्की बारिश की संभावना
गुरुग्राम में बूंदाबांदी से उमस बरकरार रहेगी

Weather Update Today: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आज 25 जुलाई 2026 को दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मानसूनी गतिविधियां थोड़ी धीमी जरूर हैं, लेकिन बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है. मौसम विभाग का कहना है कि आज राजधानी में तेज या मूसलाधार बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन हल्की फुहारें पड़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत जरूर मिलेगी. शनिवार के दिन तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है.

दिल्ली का मौसम: हल्की बौछारें और सुहावना दिन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे. IMD के मुताबिक, आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. हालांकि भारी बारिश के आसार नहीं हैं, फिर भी बादलों की मौजूदगी और हल्की बारिश से लोगों का दिन अपेक्षाकृत काफी आरामदायक और सुहावना गुजरने की उम्मीद है.

नोएडा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

मौसम विभाग के अनुसार, आज 25 जुलाई को नोएडा का आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. सुबह के समय गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, हालांकि दोपहर के बाद हल्की उमस परेशान कर सकती है. यहाँ अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

गुरुग्राम में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

IMD के अपडेट के अनुसार, गुरुग्राम में आज छिटपुट बारिश होने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहने के बावजूद दिनभर भारी उमस बनी रह सकती है, जिससे सामान्य से अधिक गर्मी महसूस हो सकती है. यहाँ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

फरीदाबाद में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

फरीदाबाद में भी आज सुबह के वक्त गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. दोपहर ढलते ही मौसम मुख्य रूप से उमस भरा हो जाएगा. यहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.

गाजियाबाद में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

निजी मौसम एजेंसी और स्थानीय अपडेट के मुताबिक, गाजियाबाद में आज आंशिक बादलों के बीच गरज के साथ एक-दो बार बौछारें पड़ने की संभावना है. यहाँ के लोगों को भारी उमस का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

मेरठ का में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर मेरठ में आज मौसम थोड़ा ज्यादा मेहरबान नजर आ रहा है. IMD के अनुसार, शनिवार को मेरठ में आंशिक बादलों के साथ-साथ गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की अच्छी संभावना है. बारिश मुख्य रूप से दिन के समय होने का अनुमान है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है. यहाँ अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

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