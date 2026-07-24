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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम, 24 जुलाई: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी छाए रहेंगे काले बादल; जानें अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam 24 July: आईएमडी के ताजा अपडेट के अनुसार 24 जुलाई 2026 को दिल्ली-एनसीआर में सुहावना मौसम रहेगा. हल्की से भारी बारिश और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 24, 2026, 07:14 AM IST

आज का मौसम, 24 जुलाई: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी छाए रहेंगे काले बादल; जानें अपने शहर का हाल
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  • दिल्ली में आज हल्की बारिश हो सकती है
  • गुरुग्राम में रात के समय बारिश हो सकती है
  • नोएडा में तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, पूरे सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम सुहावना बना रहेगा. आसमान में काले और घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दिलाएगा. राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने फिलहाल दिल्ली के लिए किसी भी तरह की गंभीर मौसम चेतावनी (Warning) जारी नहीं की है.

नोएडा का मौसम कैसा रहेगा?

नोएडा: 24 जुलाई 2026 को नोएडा में गरज के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है. शुक्रवार को दिनभर आसमान बादलों की आगोश में रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.

गाजियाबाद का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं. दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हो सकती है, लेकिन दोपहर और रात के समय बारिश का दौर शहर को तरबतर कर देगा. यहाँ अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

फरीदाबाद का मौसम कैसा रहेगा?

फरीदाबाद में भी दिनभर घने बादल छाए रहने और जोरदार बारिश के प्रबल योग हैं. दोपहर के वक्त उमस का स्तर ऊंचा रहेगा, जबकि रात के समय तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है. तापमान की बात करें तो अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है.

गुरुग्राम का मौसम कैसा रहेगा?

आईएमडी के अपडेट के मुताबिक, गुरुग्राम में भारी गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. दिन में उमस काफी ज्यादा परेशान कर सकती है, लेकिन रात के समय तेज बारिश होने का अनुमान है. यहाँ अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

मेरठ का मौसम कैसा रहेगा?

उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर मेरठ में भी शुक्रवार का दिन सुहावना रहने वाला है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. मेरठ में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है.

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