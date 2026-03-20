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भारत

Aaj Ka Mausam: सावधान! दिल्ली में आंधी-तूफान और बारिश के साथ गिर सकती है बिजली; अगले 48 घंटे तक इन 6 राज्यों में अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है. आईएमडी ने आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 6 राज्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 20, 2026, 06:27 AM IST

Aaj Ka Mausam: सावधान! दिल्ली में आंधी-तूफान और बारिश के साथ गिर सकती है बिजली; अगले 48 घंटे तक इन 6 राज्यों में अलर्ट जारी
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उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अचानक हुई तेज आंधी और बारिश ने जहां एक तरफ तापमान में गिरावट दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ जनजीवन को भी प्रभावित किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 6 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न

बीते बुधवार की शाम से ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. तेज धूल भरी आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन कई इलाकों में बिजली कटौती और यातायात बाधित होने की समस्याएं भी पैदा कर दी हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री नीचे गिर गया है.

इन 6 राज्यों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी

आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी चेतावनी जारी की है. विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और ओलावृष्टि की भी संभावना है.

विमान सेवाओं और ट्रैफिक पर असर

खराब मौसम का सीधा असर उड़ानों पर पड़ा है. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने और तेज हवाओं के कारण कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा, जबकि दर्जनों फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी. एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है.

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