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भारत

Aaj Ka Mausam: सावधान! लू के बीच आंधी-बवंडर का 'डबल अटैक'; 70KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD का बड़ा अलर्ट

Weather Today, 18 April 2026: उत्तर भारत में कहीं भीषण गर्मी तो कहीं आंधी-बारिश का दौर जारी है. आईएमडी ने 70 किमी/घंटा की रफ्तार से बवंडर का अलर्ट जारी किया है. एक तरफ दिल्ली-एनसीआर में बारिश से राहत मिली है, वहीं यूपी-बिहार में पारा 40 के पार बना हुआ है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 18, 2026, 06:46 AM IST

Aaj Ka Mausam: सावधान! लू के बीच आंधी-बवंडर का 'डबल अटैक'; 70KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD का बड़ा अलर्ट
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देशभर में इस समय मौसम के कई रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं. जहां मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश झुलसा रही है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने कई राज्यों में आंधी और बारिश का माहौल बना दिया है. भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है.

दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने दिलाई राहत

राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों जैसे नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में अचानक बदले मौसम ने तापमान को 10 डिग्री तक नीचे गिरा दिया है. हल्की बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही से गर्मी से बड़ी राहत मिली है. हालांकि, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है, जिसके लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

यूपी और बिहार में लू का प्रकोप बरकरार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मौसम थोड़ा नरम है, लेकिन बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इलाकों में स्थिति गंभीर है. झांसी और बांदा जैसे जिलों में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है. बिहार और झारखंड में भी प्रचंड लू का कहर जारी है. हालांकि, अगले 40 घंटों में बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और 50 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जो आंशिक राहत दे सकती हैं.

राजस्थान और मध्य प्रदेश का हाल

राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में धूल भरी आंधी का दोहरा असर दिख रहा है. बीकानेर और जोधपुर में बारिश के साथ तेज हवाओं ने विजिबिलिटी कम कर दी है. मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर और चंबल संभाग में तापमान 40 के पार है, लेकिन शाम के समय गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है.

पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अलर्ट

पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि और बर्फबारी का अलर्ट है. सबसे गंभीर स्थिति पूर्वोत्तर भारत की है, जहां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. इसी के साथ मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि आंधी के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें और घर के भीतर सुरक्षित स्थान पर शरण लें.

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