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Aaj Ka Mausam: सावधान! चलने लगी है 'जानलेवा' लू; राजस्थान से बिहार तक गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, जानें अपने शहर का हाल

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Aaj Ka Mausam: सावधान! चलने लगी है 'जानलेवा' लू; राजस्थान से बिहार तक गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, जानें अपने शहर का हाल

Today Weather Update: उत्तर भारत में समय से पहले भीषण गर्मी और लू ने दस्तक दी है. राजस्थान में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा है, वहीं यूपी-बिहार में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 16, 2026, 06:50 AM IST

Aaj Ka Mausam: सावधान! चलने लगी है 'जानलेवा' लू; राजस्थान से बिहार तक गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, जानें अपने शहर का हाल
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देश के एक बड़े हिस्से में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में तापमान सामान्य से कहीं अधिक दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में यह स्थिति और भी विकराल हो सकती है.

उत्तर प्रदेश और बिहार में लू का वार

यूपी और बिहार में तेज पछुआ हवाओं ने सामान्य जनजीवन को थाम दिया है. लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार निकल गया है. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है क्योंकि गर्म हवाएं अब सीधे स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं. डॉक्टरों ने हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के प्रति आगाह किया है.

आग उगलता रेगिस्तान

राजस्थान इस समय 'आग का गोला' बना हुआ है. बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 'हीटवेव' का अलर्ट जारी किया है. लू के थपेड़ों के कारण झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, जिससे बिजली और पानी की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्य

देश की राजधानी में भी गर्मी का सितम जारी है. यहां तापमान 39 डिग्री के आसपास बना हुआ है. हालांकि, 19 अप्रैल के बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश या धूल भरी आंधी चल सकती है, जो कुछ समय के लिए राहत दे सकती है. मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर और छतरपुर जैसे इलाके भीषण तपिश की चपेट में हैं.

पहाड़ों और दक्षिण भारत का हाल

जहाँ मैदानी इलाके तप रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है, जिससे वहां के तापमान में गिरावट आएगी. दक्षिण भारत के राज्यों जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में भी पारा 40 के पार है, लेकिन वहां नमी के कारण उमस ज्यादा परेशान कर रही है.

बचाव के उपाय

मौसम विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि:
दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें.
पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस (ORS) या नींबू पानी का सेवन करें.
हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और सिर को ढककर रखें.
बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें.

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