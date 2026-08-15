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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम, 15 अगस्त 2026: 10 घंटे के अंदर बिहार-झारखंड में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम में कैसा रहेगा हाल

Aaj Ka Mausam: 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस पर जानिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और बिहार-झारखंड के मौसम का हाल. IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ घंटों में आंधी-तूफान और बारिश को लेकर क्या है अपडेट, यहां विस्तार से पढ़ें.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 15, 2026, 07:44 AM IST

आज का मौसम, 15 अगस्त 2026: 10 घंटे के अंदर बिहार-झारखंड में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम में कैसा रहेगा हाल

Image Credit: AI

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स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2026 के मौके पर देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज काफी दिलचस्प बना हुआ है. जहां एक तरफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश से सुहावना माहौल रहने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों के भीतर बिहार और झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का हाई अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के इस खास दिन पर आपके शहर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है.

दिल्ली का मौसम और तापमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बौछारें पड़ने के पूरे आसार हैं. शहर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है. हालांकि कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन हवा में नमी का स्तर 95 प्रतिशत तक पहुंचने के कारण लोगों को दिनभर उमस और चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

बिहार और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट

पूर्वी भारत के इन राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है.
बिहार: IMD ने 14 से 19 अगस्त के दौरान राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. पटना, नालंदा, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, गया, औरंगाबाद, बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, किशनगंज, कटिहार और रोहतास समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ पानी बरसने की संभावना है. राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
झारखंड: मौसम विभाग के अनुसार, अगले 10 घंटों के भीतर यहां के कई जिलों में अचानक मौसम बदल सकता है और आंधी-तूफान के साथ भारी बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.

नोएडा में कैसा रहेगा मौसम?

एनसीआर के इन प्रमुख शहरों में भी बादलों और बारिश का दौर जारी रहेगा. नोएडा में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 28°C रह सकता है.

गाजियाबाद में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, गाजियाबाद में मुख्य रूप से दोपहर और रात के समय बारिश होने की सबसे ज्यादा संभावना है. यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

फरीदाबाद में कैसा रहेगा मौसम?

फरीदाबाद में भी दिन के वक्त हल्की फुहारें गिर सकती हैं, जबकि रात होते-होते बारिश तेज होने के आसार हैं. तापमान 34°C से 29°C के बीच रहने का अनुमान है.

गुरुग्राम और मेरठ का मौसम

गुरुग्राम: स्वतंत्रता दिवस पर गुरुग्राम में दिन के वक्त छिटपुट गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि रात के समय भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है. यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

मेरठ: मेरठ में भी हल्की बारिश और रात के वक्त गरज-चमक के साथ पानी गिरने का अनुमान है. तापमान 33°C (अधिकतम) और 27°C (न्यूनतम) के आसपास दर्ज किया जाएगा.
 

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