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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम, 12 सितंबर: Delhi-NCR में  भारी बारिश का रेड अलर्ट! IMD ने दी अगले 3 दिनों की ये बड़ी अपडेट

Delhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में आज 12 सितंबर 2026 को मौसम ने करवट ली है. IMD ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. जानिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में अगले 3 दिनों के मौसम का ताजा हाल.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 12, 2026, 06:47 AM IST

आज का मौसम, 12 सितंबर: Delhi-NCR में  भारी बारिश का रेड अलर्ट! IMD ने दी अगले 3 दिनों की ये बड़ी अपडेट

Image Credit: AI

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में मानसून एक बार फिर पूरी सक्रियता के साथ लौट आया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज यानी 12 सितंबर 2026 को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग के मुताबिक, दिनभर गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. इस बदलाव से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी और तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की जाएगी. आइए जानते हैं एनसीआर के प्रमुख शहरों में आज और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज.

दिल्ली में झमाझम बारिश और तापमान का हाल

IMD के ताजा अपडेट के अनुसार, आज दिल्ली में मध्यम से भारी स्तर की बारिश होने की पूरी संभावना है. सुबह के वक्त कई इलाकों में बिजली चमकने के साथ बौछारें पड़ी हैं. आज शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. लगातार हो रही बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और बढ़ते प्रदूषण स्तर पर भी लगाम लगेगी.

नोएडा और गाजियाबाद का वेदर अपडेट

नोएडा में आज दिनभर आसमान बादलों से घिरा रहेगा और दोपहर के समय तेज गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. वहीं, गाजियाबाद में धूप और बादलों की आंख-मिचौली के बीच दोपहर बाद कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं. गाजियाबाद में भी पारा 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया जा सकता है.

गुरुग्राम और फरीदाबाद में मौसम का मिजाज

साइबर सिटी गुरुग्राम में आज शाम या दोपहर के बाद बादलों के बरसने की प्रबल संभावना है. यहां तापमान 33 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम) और 26 डिग्री सेल्सियस (न्यूनतम) के बीच रहने का अनुमान है. इसके अलावा, फरीदाबाद में आज उमस और बादलों के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा.

मेरठ और अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार की मौसमी हलचल मानसून ट्रफ (Monsoon Trough) के दक्षिण की ओर खिसकने और पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने के कारण हो रही है. मेरठ में आज गरज के साथ मध्यम स्तर की बारिश होने की चेतावनी दी गई है, जहां तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. IMD के अनुसार, अगले 3 दिनों तक दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बारिश का यह दौर रुक-रुक कर जारी रहेगा, इसलिए घर से निकलने से पहले मौसम की स्थिति पर नजर जरूर रखें.
 

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