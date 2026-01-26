₹327 करोड़ से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की तस्वीर बदलने की तैयारी, जानिए क्या है CM रेखा गुप्ता का मास्टर प्लान

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सरकार ने झुग्गी बस्तियों के विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए ₹327 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें 144 करोड़ के विकास कार्य का टेंंटर भी दिया जा चुका है. चलिए सीएम रेखा गुप्ता का मास्टरप्लान क्या है, समझते हैं.

CM Rekha Gupta unveiled the master plan on Republic Day

गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी (JJ) बस्तियों के लिए ऐसा कदम उठाया, जिसे आने वाले वर्षों में शहरी विकास की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की विभिन्न JJ बस्तियों के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन आमंत्रित किया और उन्हीं के हाथों बुनियादी ढांचा विकास कार्यों का उद्घाटन कराया.

इस मौके पर लगभग ₹327 करोड़ की परियोजनाओं को प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई, जिनमें से ₹144 करोड़ के कार्यों के टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं.

झुग्गी के लोग वोट बैंक नहीं, विकास के साझेदार हैं

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को केवल चुनावी गणित के तौर पर नहीं देखती, बल्कि उन्हें शहर के विकास का भागीदार मानती है.

उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने झुग्गी निवासियों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल बनाया, जबकि मौजूदा सरकार उनकी ज़मीनी समस्याओं को समझकर समाधान पर काम कर रही है.

प्रतिनिधियों के साथ भोजन, विश्वास का नया संदेश

इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने JJ बस्तियों के प्रतिनिधियों के साथ एक ही मेज़ पर बैठकर भोजन किया. सरकार का मानना है कि यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भरोसे और सहभागिता का प्रतीक है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के बीच की दूरी खत्म करना ही सुशासन की असली पहचान है.

किन कामों को मिली मंज़ूरी?

इस चरण में झुग्गी बस्तियों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसमें पब्लिक कन्वीनियंस कॉम्प्लेक्स, ₹225 करोड़ की प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई है जिसमें कुल 476 कार्य होने हैं. इसके लिए 214 कार्यों के लिए ₹81 करोड़ के टेंडर जारी हुआ है.

सीमेंट कंक्रीट (CC) सड़क व गलियों के काम के लिए ₹102 करोड़ की मंज़ूरी दी गई है. इसमें कुल 254 परियोजनाएं होंगी और 172 कार्यों के लिए ₹63 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इन योजनाओं का उद्देश्य गंदगी, जलभराव और असुरक्षित गलियों जैसी समस्याओं से झुग्गी निवासियों को राहत दिलाना है.

झुग्गी श्रमिकों का योगदान, सरकार की स्वीकारोक्ति

मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले श्रमिकों ने दिल्ली को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है. चाहे वह निर्माण कार्य हो, सफाई व्यवस्था हो या सेवा क्षेत्र. सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.

₹700 करोड़ का समर्पित बजट, तेज़ रफ्तार विकास

दिल्ली सरकार ने JJ बस्तियों के समग्र विकास के लिए ₹700 करोड़ का अलग बजट तय किया है. इसके तहत-

सड़क और नालियों का निर्माण

शौचालय और स्वच्छता सुविधाएं

पार्क और सामुदायिक केंद्र

स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक कल्याण योजनाएं

परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तेज़ी से लागू किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि झुग्गी क्षेत्रों के लिए अब अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, विशेष स्वास्थ्य और पोषण जैसी कई सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, जो पहले इन इलाकों के लिए अलग से कभी उपलब्ध नहीं थीं.

डबल इंजन सरकार और भविष्य की दिशा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अब भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास”

पर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है.

सिर्फ घोषणाएं नहीं, ज़मीनी बदलाव की शुरुआत

गणतंत्र दिवस पर झुग्गी बस्तियों को मिली यह सौगात केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि शहरी गरीबों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व लाने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है. आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं का असर दिल्ली की सामाजिक और शहरी संरचना पर साफ दिखाई देने की उम्मीद है.

