Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ईरान समझौता करना चाहता- डोनाल्ड ट्रंप, अगले हफ्ते फिर बातचीत होगी, ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, डील करीब, लेकिन चेतावनी भी सख़्त, डील नहीं हुई तो नतीजे गंभीर होंगे- ट्रंप

Homeभारत

भारत

फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में फेरिस व्हील टूटा, पुलिस निरीक्षक की मौत, कई लोग घायल

हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले से बुरी खबर आई है.मेले में फेरिस व्हील यानी चरखे वाला झूला गिरने से कई लोग घायल हो गए हैं, हादसे में झूला गिरने से एक पुलिस निरीक्षक की मौत हो गई है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 08, 2026, 08:18 AM IST

फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में फेरिस व्हील टूटा, पुलिस निरीक्षक की मौत, कई लोग घायल

Ferris wheel collapses at Surajkund Mela,

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मेले में लगा विशाल फेरिस व्हील (चरखे वाला झूला) अचानक टूट गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि लोगों को बचाने के दौरान एक पुलिस निरीक्षक की मौत हो गई.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही मेले में गेट गिरने से दो लोग घायल हुए थे. फिलहाल सभी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना स्थल के आसपास के मेले के मैदान को खाली करा लिया गया है.

हादसे का पूरा घटनाक्रम: कैसे टूटा झूला?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फेरिस व्हील में अचानक तेज आवाज के साथ तकनीकी खराबी आई और उसका एक हिस्सा टूट गया. झूले में बैठे लोग नीचे गिर पड़े, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद मेला परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और प्रशासन ने तुरंत क्षेत्र को खाली कराया. यह हादसा तब हुआ जब मेले में भारी भीड़ मौजूद थी और हजारों लोग झूलों का आनंद ले रहे थे.

हादसे में करीब 13 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों को तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. प्रशासन ने मेडिकल टीम और एंबुलेंस को मौके पर भेजकर त्वरित राहत कार्य शुरू किया. घटना के बाद मेला परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बाकी झूलों को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.

रेस्क्यू के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर की मौत

हादसे की सबसे दुखद बात यह रही कि लोगों को बचाते समय एक इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी की जान चली गई. बताया जा रहा है कि अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करने और घायलों को सुरक्षित निकालने में लगे थे, तभी उन्हें गंभीर चोट लगी, जिससे उनकी मौत हो गई.

मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेले में हुई यह दुर्घटना बेहद दुखद है. उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जाए और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए.

पहले भी हो चुका था हादसा, उठ रहे हैं सुरक्षा पर सवाल

यह पहला हादसा नहीं है. इससे पहले मेले के एक गेट के गिरने से भी दो लोग घायल हुए थे. लगातार हो रही घटनाओं ने मेले में सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अस्थायी मनोरंजन उपकरणों में नियमित तकनीकी जांच और मेंटेनेंस बेहद जरूरी होता है, खासकर तब जब लाखों लोग किसी मेले में शामिल होते हैं.

प्रशासन ने फेरिस व्हील दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. तकनीकी विशेषज्ञ यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि झूला टूटने का कारण तकनीकी खराबी, ओवरलोडिंग या लापरवाही था या नहीं. संभावना है कि मेला प्रबंधन और झूला संचालकों पर कार्रवाई हो सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Advertisement
Read More
Advertisement