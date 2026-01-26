Republic Day: PM मोदी समेत देश-विदेश के इन दिग्गज नेताओं ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई, परेड में झलकेगी भारत की सैन्य शक्ति 

भारत
Republic Day Update: बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ आज पूरे देशभर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. आज कर्तव्य पथ पर 10:30 बजे शुरू होने वाली परेड में देश की तरक्की और सैन्य शक्ति की झलक दिखेगी. पीएम मोदी समेत देश-विदेश के दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. बता दें कि इस बार यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूरोपीय संघ के इन दो प्रमुख नेता अतिथियों के साथ ‘पारंपरिक बग्गी' में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी.
भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के खास मौके पर PM मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. PM मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा.. 'सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई. भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे. विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है.'
Best wishes on Republic Day.— Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2026
May this occasion add renewed energy and enthusiasm in our collective resolve to build a Viksit Bharat.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीयों को बधाई देते हुए कहा कि 'मैं अमेरिका की जनता की ओर से सभी भारतयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और भारत और अमेरिका ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं. मार्को रुबियो ने लिखा कि अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं. रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर हमारे घनिष्ठ सहयोग से लेकर क्वाड के माध्यम से हमारी बहुआयामी भागीदारी तक अमेरिका- भारत संबंध हमारे दोनों देशों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए ठोस परिणाम देते हैं. मैं आने वाले वर्ष में अपने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.
शान तिरंगा 🇮🇳 pic.twitter.com/6qW6BFC5D3— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 25, 2026
