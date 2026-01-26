Republic Day: PM मोदी समेत देश-विदेश के इन दिग्गज नेताओं ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई, परेड में झलकेगी भारत की सैन्य शक्ति 

Republic Day Update: बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ आज पूरे देशभर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. आज कर्तव्य पथ पर 10:30 बजे शुरू होने वाली परेड में देश की तरक्की और सैन्य शक्ति की झलक दिखेगी. पीएम मोदी समेत देश-विदेश के दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं..

PM मोदी ने दी भारतीयों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के खास मौके पर PM मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. PM मोदी ने एक्स पर पोस्‍ट कर लिखा.. 'सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई. भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे. विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है.'

May this occasion add renewed energy and enthusiasm in our collective resolve to build a Viksit Bharat. — Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2026

अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी बधाई

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीयों को बधाई देते हुए कहा कि 'मैं अमेरिका की जनता की ओर से सभी भारतयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और भारत और अमेरिका ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं. मार्को रुबियो ने लिखा कि अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं. रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर हमारे घनिष्ठ सहयोग से लेकर क्वाड के माध्यम से हमारी बहुआयामी भागीदारी तक अमेरिका- भारत संबंध हमारे दोनों देशों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए ठोस परिणाम देते हैं. मैं आने वाले वर्ष में अपने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.

गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने किया पोस्‍ट

