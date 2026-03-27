Alert: हर दूसरे प्लेन में बार-बार आ रही तकनीकी खराबी, जानिए कितना सुरक्षित है हवाई सफर

भारत के लगभग 50 प्रतिशत कमर्शियल प्लेन्स ऐसे हैं जिनमें बार-बार तकनीकी खराबी आ रही है. इनमें सबसे ज्यादा IndiGo के प्लेन्स हैं. यह खुलासा संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में हुआ है.

लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 50 प्रतिशत विमानों में रिकरिंग टेक्निकल दिक्कत रिपोर्ट की गई. सांकेतिक फोटो- कैन्वा

संसद में कमर्शियल प्लेन्स को लेकर पेश की गई एक रिपोर्ट ने भारत में हवाई यात्रा की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में वर्तमान में उड़ान भर रहे लगभग 50 प्रतिशत कर्मिशियल प्लेन्स ऐसे हैं जिनमें बार-बार तकनीकी दिक्कत आ रही है. यानी लगभग हर दूसरा प्लेन.

संसद में सिविल एविएशन की स्टैंडिंग कमिटी ने DGCA के हालिया ऑडिट के आधार पर यह जानकारी दी. जनवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच भारत में संचालित करीब 754 प्लेन्स का ऑडिट किया गया. इनमें से 377 प्लेन्स बार-बार तकनीकी खराबी रिपोर्ट की गई. इस रिपोर्ट के मुताबिक, बार-बार खराबी रिपोर्ट करने वाले सबसे ज्यादा प्लेन IndiGo और Air India के हैं.

IndiGo, Air India के कितने विमानों में बार-बार आई खराबी

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिगो को 405 विमानों का ऑडिट किया गया. इनमें से 148 विमानों में बार-बार तकनीकी खराबी रिपोर्ट की गई. इसी तरह एअर इंडिया के 166 में से 137 विमान, एअर इंडिया एक्सप्रेस के 101 में 54 विमानों में बार-बार तकनीकी खराबी आने की समस्या पाई गई.

Ahmedabad Plane Crash के बाद हुए ऑडिट रिपोर्ट का भी जिक्र

बीते साल 12 जून अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई थी. इस हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद DGCA ने ऑडिट के निर्देश दिए थे. उस ऑडिट का जिक्र भी स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट में किया गया है. स्डैंटिंग कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया-

- बोइंग 787 और 777 पायलट्स की ट्रेनिंग में गैप सामने आया.

- चार इंटरनेशनल फ्लाइट में पर्याप्त केबिन क्रू की कमी देखी गई.

- फ्लाइट ड्यूटी की टाइम लिमिट का उल्लंघन माने कर्मचारी तय घंटे से ज्यादा काम करते पाए गए.

एविएशन सेक्टर में लगभग आधे पद खाली?

इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया है कि एविएशन सेक्टर में लगभग 48.3 प्रतिशत पद खाली हैं. ज्यादातर एयरलाइन स्टाफ शॉर्टेज से जूझ रहे हैं. बता दें कि बीते साल DGCA के फ्लाइट ड्यूटी शिड्यूल के पालन को लेकर सख्ती के बाद, इंडिगो के ऑपरेशंस पूरी तरह से ठप हो गए थे. लगभग एक हफ्ते तक फ्लाइट ऑपरेशंस पर असर पड़ा था. स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि DGCA और विमानन कंपनियों को यात्रियों की हित में कदम उठाने की ज़रूरत है. इसमें सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है.

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