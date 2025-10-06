कटक में 36 घंटे का कर्फ्यू, हिंसा में डीसीपी समेत कई घायल, 6 की गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट ठप्प 

ओडिशा के कटक में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में डीसीपी समेत कई घायल हो गए हैं. घटना दरगाहबाजार इलाके में हाथी पोखरी के पास रात डेढ़ से दो बजे के बीच हुई, जब एक जुलूस कथाजोड़ी नदी के किनारे देबीगारा की ओर जा रहा था.

कटक के दरगाहबाजार इलाके में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा तेज़ संगीत बजाने पर आपत्ति जताए जाने के बाद हिंसा भड़क उठी. बताया जा रहा है कि जुलूस पर पत्थर और बोतलें फेंकी गईं, जिसमें डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव समेत कई लोग घायल हो गए. झड़पों में संपत्ति का नुकसान हुआ और पुलिस को व्यवस्था बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा.

पुलिस ने बताया कि विसर्जन के दौरान तेज़ संगीत बजाने पर कुछ निवासियों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद यह टकराव शुरू हुआ. शुरू हुई बहस जल्द ही हिंसक हो गई, और कथित तौर पर आस-पास की छतों से श्रद्धालुओं पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं. इस घटना में कटक के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) खिलारी ऋषिकेश ज्ञानदेव सहित कई लोग घायल हो गए.



कटक में कर्फ्यू लगाया गया

हिंसा के बाद, शहर प्रशासन ने किसी भी तरह की वृद्धि को रोकने के लिए दरगाहबाजार सहित कई इलाकों में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया.

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया

पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए लाठीचार्ज किया. इस दौरान कई वाहन और सड़क किनारे की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं. विसर्जन प्रक्रिया लगभग तीन घंटे तक रुकी रही, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच इसे फिर से शुरू किया गया.

स्थानीय पूजा समितियों के सदस्यों ने हमले में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. सुबह साढ़े नौ बजे तक, अधिकारियों ने बताया कि शेष मूर्तियों को बिना किसी और व्यवधान के सुरक्षित रूप से विसर्जित कर दिया गया.

जांच जारी, छह लोग गिरफ्तार

अधिकारियों के अनुसार, झड़पों के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन दृश्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का विश्लेषण कर रही है.

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने प्रशासन पर शांतिपूर्ण विसर्जन जुलूस सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया. संगठन ने डीसीपी और जिला कलेक्टर के तबादले की मांग को लेकर सोमवार को कटक में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया.

कटक में इंटरनेट सेवाएं निलंबित

गलत सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, ओडिशा सरकार ने कटक नगर निगम, कटक विकास प्राधिकरण और आसपास के 42 मौजा क्षेत्र में इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं को निलंबित कर दिया है. यह निलंबन रविवार शाम 7 बजे से शुरू होकर सोमवार शाम 7 बजे तक जारी रहेगा.

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और दूरसंचार सेवा नियमों के अस्थायी निलंबन के तहत लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफार्मों पर भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकना है.

दरगाह बाज़ार, गौरीशंकर पार्क और विद्याधरपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी काफ़ी बढ़ा दी गई है. स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को तैनात किया गया है.

मुख्यमंत्री ने शांति और एकता की अपील की

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, जो गृह विभाग भी संभालते हैं, ने हिंसा की निंदा की और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की. ​​उन्होंने कहा, "कटक एक हज़ार साल पुराना शहर है जो अपनी एकता और सद्भाव के लिए जाना जाता है. कुछ उपद्रवियों ने शांति भंग की है, लेकिन ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों को झड़पों में घायल हुए लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया और आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है.

कटक हिंसा: राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ और बंद का आह्वान

विहिप ने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रशासन पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहा. इस बीच, सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने "असामाजिक तत्वों" पर शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "कटक में 500 से ज़्यादा सालों से दुर्गा पूजा मनाई जाती रही है. जिन लोगों ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की, उनकी पहचान सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के ज़रिए होनी चाहिए और उन्हें क़ानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए."



शहर में हाई अलर्ट

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वाईबी खुरानिया ने स्थिति का आकलन करने के लिए एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री को नियमित अपडेट प्रदान करते रहे.

पुलिस ने पुष्टि की है कि रविवार सुबह विसर्जन गतिविधियां फिर से शुरू हुईं और कड़ी सुरक्षा के बीच 120 मूर्तियों का विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में बड़ी सभाओं पर रोक है.

अधिकारियों ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि शांति बनाए रखी जाएगी तथा आगे हिंसा को रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाएंगे.

