2,00,00,000 आधार नंबर देशभर में निष्क्रिय, UIDAI ने डेटाबेस से नाम हटाए, जानें किनके रिकॉर्ड डिलीट हुए

UIDAI Update: आधार कार्ड धोखाधड़ी रोकने के लिए UIDAI ने बड़ा कदम उठाया है. UIDAI ने अपने डेटाबेस से 2 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए हैं. 2 करोड़ लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं. इनमें मृत व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं.

आधार कार्ड धोखाधड़ी को रोकने के लिए UIDAI ने बड़ा कदम उठाया है. UIDAI ने अपने डेटाबेस से 2 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए हैं. 2 करोड़ लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं. ये नाम हटा दिए गए हैं. नतीजतन, किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए उनके आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं. आधार नंबर का उपयोग करके हैकर्स द्वारा धोखाधड़ी की घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए और आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए, मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को स्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा रहा है. सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद, उन्हें डेटाबेस से हटा दिया जाता है.

2 करोड़ आधार कार्ड निष्क्रिय

यूआईडीएआई ने 2 करोड़ आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है. मृत व्यक्तियों के आधार कार्डों की जानकारी भारत के महापंजीयक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और कई सरकारी विभागों से प्राप्त की गई थी. सटीक जानकारी प्राप्त होने के बाद, उन आधार कार्डों को निष्क्रिय कर दिया गया. यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि जिन मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं, उन्हें पुनः जारी नहीं किया जा रहा है.

अगर आपके परिवार के किसी मृतक का आधार नंबर अभी भी सक्रिय है, तो आप मायआधार पोर्टल के ज़रिए इसकी सूचना दे सकते हैं. मायआधार सुविधा 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है. दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद, आधार कार्ड निष्क्रिय हो जाता है.



