FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी-ट्रंप | फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 सैनिक हुए घायल | अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हमला | BJP ने बचे हुए 14 नामों का एलान किया | यूपी में 14 BJP जिलाध्यक्षों के नाम घोषित

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी क्यों हुई कैंसिल? पलक मुच्छल की मां ने बताई असली वजह

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी क्यों हुई कैंसिल? पलक मुच्छल की मां ने बताई असली वजह

Delhi Bomb Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट केस का आरोपी डॉक्टर आदिल पैसों के लिए था बेताब, व्हाट्सएप चैट से खुले कई राज

दिल्ली ब्लास्ट केस का आरोपी डॉक्टर आदिल पैसों के लिए था बेताब, व्हाट्सएप चैट से खुले कई राज

Good News: दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी, जान बचाने वाला 50 हजार रुपये का इंजेक्शन अब मुफ्त लगेगा

दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी, जान बचाने वाला 50 हजार रुपये का इंजेक्शन अब मुफ्त लगेगा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?

पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?

Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा

Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा

गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता

गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता

Homeभारत

भारत

2,00,00,000 आधार नंबर देशभर में निष्क्रिय, UIDAI ने डेटाबेस से नाम हटाए, जानें किनके रिकॉर्ड डिलीट हुए

UIDAI Update: आधार कार्ड धोखाधड़ी रोकने के लिए UIDAI ने बड़ा कदम उठाया है. UIDAI ने अपने डेटाबेस से 2 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए हैं. 2 करोड़ लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं. इनमें मृत व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 27, 2025, 06:10 AM IST

2,00,00,000 आधार नंबर देशभर में निष्क्रिय, UIDAI ने डेटाबेस से नाम हटाए, जानें किनके रिकॉर्ड डिलीट हुए

देशभर में 2,00,00,000 आधार नंबर निष्क्रिय

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आधार कार्ड धोखाधड़ी को रोकने के लिए UIDAI ने बड़ा कदम उठाया है. UIDAI ने अपने डेटाबेस से 2 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए हैं. 2 करोड़ लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं. ये नाम हटा दिए गए हैं. नतीजतन, किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए उनके आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं. आधार नंबर का उपयोग करके हैकर्स द्वारा धोखाधड़ी की घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए और आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए, मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को स्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा रहा है. सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद, उन्हें डेटाबेस से हटा दिया जाता है.

2 करोड़ आधार कार्ड निष्क्रिय
यूआईडीएआई ने 2 करोड़ आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है. मृत व्यक्तियों के आधार कार्डों की जानकारी भारत के महापंजीयक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और कई सरकारी विभागों से प्राप्त की गई थी. सटीक जानकारी प्राप्त होने के बाद, उन आधार कार्डों को निष्क्रिय कर दिया गया. यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि जिन मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं, उन्हें पुनः जारी नहीं किया जा रहा है.

अगर आपके परिवार के किसी मृतक का आधार नंबर अभी भी सक्रिय है, तो आप मायआधार पोर्टल के ज़रिए इसकी सूचना दे सकते हैं. मायआधार सुविधा 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है. दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद, आधार कार्ड निष्क्रिय हो जाता है.
 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?
पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता
गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता
20000 से शुरू किया बिजनेस, फिर इन दो महिलाओं मे बना दिया 1.5 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
20000 से शुरू किया बिजनेस, फिर इन दो महिलाओं मे बना दिया 1.5 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV
शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV
MORE
Advertisement
धर्म
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Rashifal 25 November 2025: वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement