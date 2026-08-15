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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

लाल किले से पहली बार गूंजा 'वंदे मातरम', 80वें स्वतंत्रता दिवस पर क्यों बना यह ऐतिहासिक पल

80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ. यह अवसर गीत की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रीय स्मरण से भी जुड़ा है. वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जबकि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 15, 2026, 10:26 AM IST

लाल किले से पहली बार गूंजा 'वंदे मातरम', 80वें स्वतंत्रता दिवस पर क्यों बना यह ऐतिहासिक पल

Image Credit: AI

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  • लाल किले से पहली बार वंदे मातरम गूंजा
  • वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ खास
  • 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक आयोजन
  • राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में अंतर

सोचिए, जिस लाल किले से हर साल देश की आजादी का संदेश दिया जाता है, उसी ऐतिहासिक प्राचीर से इस बार एक ऐसा गीत गूंजा, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में लोगों के भीतर देशभक्ति की नई लहर पैदा की थी. 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का गायन हुआ. इस मौके की खास वजह सिर्फ समारोह में बदलाव नहीं है. साल 2026 में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का राष्ट्रीय स्तर पर स्मरण भी किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने पूरे साल इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं.

लाल किले पर पहली बार क्या हुआ

15 अगस्त 2026 का स्वतंत्रता दिवस समारोह इस मायने में अलग रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का गायन कराया गया. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस के इस मुख्य समारोह में पहली बार वंदे मातरम को प्राचीर से गाया गया.
यहां एक जरूरी तथ्य समझना भी अहम है. वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गीत है. भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है. इसलिए इस खबर में दोनों को एक ही दर्जा बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा.
इस बदलाव का असर आम नागरिक के लिए सीधे किसी सरकारी सुविधा या आर्थिक लाभ के रूप में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय समारोहों में देश के ऐतिहासिक प्रतीकों की भूमिका को समझने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है.

150 साल पुराने गीत से जुड़ा है यह पूरा समारोह

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार ने सालभर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इस राष्ट्रीय स्मरण अभियान की शुरुआत की थी. इस अवसर पर 150 रुपये का स्मारक डाक टिकट और 150 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था.
2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में भी वंदे मातरम को केंद्रीय थीम बनाया गया था. रक्षा मंत्रालय के अनुसार 26 जनवरी के कार्यक्रम में इसके 150 साल पूरे होने को प्रमुखता दी गई और देशभर में इससे जुड़े बैंड कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.
यानी 15 अगस्त को लाल किले से इसका गायन अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि 150वीं वर्षगांठ के लिए चल रहे सालभर के राष्ट्रीय कार्यक्रम का अगला बड़ा पड़ाव माना जा सकता है.

वंदे मातरम का आजादी की लड़ाई से क्या रिश्ता है

वंदे मातरम की कहानी सिर्फ एक देशभक्ति गीत तक सीमित नहीं है. इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और यह बाद में उनके उपन्यास आनंदमठ का हिस्सा बना. 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था.
आजादी के आंदोलन के दौरान यह गीत लोगों को जोड़ने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले प्रतीकों में शामिल हुआ. यही वजह है कि स्वतंत्रता के 79 साल बाद भी इसका भावनात्मक महत्व बना हुआ है.
आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि आजादी की कहानी केवल 15 अगस्त को झंडा फहराने तक सीमित नहीं है. उसके पीछे ऐसे गीत, नारे और प्रतीक भी थे, जिन्होंने उस दौर के लोगों को एक साझा भावना से जोड़ा.

80वें स्वतंत्रता दिवस को क्यों बनाया गया खास

भारत 2026 में 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस बार समारोह में युवाओं और राष्ट्रीय भावना को खास महत्व दिया गया है. रक्षा मंत्रालय की तैयारियों में युआ शक्ति को प्रमुखता देने की बात सामने आई थी. समारोह में बड़ी संख्या में आमंत्रित लोगों, विद्यार्थियों और अन्य वर्गों की भागीदारी भी रखी गई. वंदे मातरम का लाल किले की प्राचीर से गायन इसी व्यापक संदेश का हिस्सा है. यह उस ऐतिहासिक स्थल और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रतीकों को एक साथ सामने लाता है.

एक दिलचस्प बात यह भी है कि लाल किला सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के प्रधानमंत्री के भाषण का स्थल नहीं है. यह भारतीय इतिहास के कई निर्णायक अध्यायों का गवाह रहा है. ऐसे में वहां स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली गीतों में से एक का गायन अपने आप में प्रतीकात्मक महत्व रखता है.

आम नागरिक के लिए इसका क्या मायने

इस खबर का सीधा असर आपकी जेब, नौकरी या किसी सरकारी योजना पर नहीं पड़ने वाला. लेकिन इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक असर जरूर है. राष्ट्रीय पर्वों में इस्तेमाल होने वाले प्रतीक आने वाली पीढ़ियों को यह समझाने का माध्यम बनते हैं कि आजादी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष का परिणाम थी. वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और लाल किले से पहली बार इसका गायन इसी ऐतिहासिक कड़ी को मौजूदा पीढ़ी से जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है.

सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि 15 अगस्त 2026 का यह पल सिर्फ एक गीत के गायन का कार्यक्रम नहीं था. यह उस गीत को स्वतंत्रता दिवस के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर जगह मिलने का ऐतिहासिक अवसर था, जो डेढ़ सदी से भारत की राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बना हुआ है.

ये बात समझ लें

रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी के अनुसार 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पर आधारित थी और देशभर में इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए. 15 अगस्त 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया था कि लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम का गायन किया जाएगा और समारोह में मौजूद लोगों को इसके दौरान खड़ा रहना होगा. वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 7 नवंबर 2025 को हुई थी. इस अभियान के तहत स्मारक सिक्का, डाक टिकट और देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई थी.
 

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