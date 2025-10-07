Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

Karva Chauth Vrat Niyam: करवा चौथ पर व्रत के नियम के साथ जान लें इस दिन क्या करें और क्या न करें

कल का मौसम 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, जानें यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का हाल

Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? कांग्रेस- RJD को छोड़नी पड़ी सीटें, इन पार्टियों की किस्मत चमकी

Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें

Coldrif Syrup से 14 मासूमों की मौत, इस नियम की हुई अनदेखी! बच्चों को कोई भी दवा पिलाने से पहले जानें ये जरूरी बात

कौन हैं Anthony Armstrong जो संभालेंगे Elon Musk की कंपनी xAI के पैसों का हिसाब-किताब?

दुनिया को जिसने समझाया था Black Hole का अंधकार, भारत ने यूं लौटाई थी उनकी आवाज

Chhoti Diwali 2025 Date: 19 या 20 अक्टूबर किस दिन है नरक चतुर्दशी, जानें इसकी ति​थि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Karva Chauth Vrat Niyam: करवा चौथ पर व्रत के नियम के साथ जान लें इस दिन क्या करें और क्या न करें

करवा चौथ पर व्रत के नियम के साथ जान लें इस दिन क्या करें और क्या न करें

कल का मौसम 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, जानें यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का हाल

कल का मौसम 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, जानें यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का हाल

महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? कांग्रेस- RJD को छोड़नी पड़ी सीटें, इन पार्टियों की किस्मत चमकी

महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? कांग्रेस- RJD को छोड़नी पड़ी सीटें, इन पार्टियों की किस्मत चमकी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें

दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें

Homeभारत

भारत

Coldrif Syrup से 14 मासूमों की मौत, इस नियम की हुई अनदेखी! बच्चों को कोई भी दवा पिलाने से पहले जानें ये जरूरी बात

Coldrif Syrup: मध्य प्रदेश हेल्थ विभाग ने माना कि छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत कोल्ड्रिफ् सिरप के चलते हुई है. यह सिरप 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती है. बावजूद इसके बच्चों को यह दवा पिलाने की सलाह दी गई. इस पूरे मामले में भारत सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 07, 2025, 12:31 PM IST

Coldrif Syrup से 14 मासूमों की मौत, इस नियम की हुई अनदेखी! बच्चों को कोई भी दवा पिलाने से पहले जानें ये जरूरी बात

Coldrif Syrup

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में Coldrif सिरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, इस घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने सिरप की बिक्री पर पूरे मध्यप्रदेश में तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित एक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है. मध्यप्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें गंभीर लापरवाही की पुष्टि हुई. इसी आधार पर प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रतिबंध लागू किया है. 

भारत सरकार के नियम के अनुसार, यह सिरप 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती है. बावजूद इसके बच्चों को यह दवा पिलाने की सलाह दी गई. इस पूरे मामले में भारत सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है.

कोल्ड्रिफ् सिरप से गई मासूमों की जान

मध्य प्रदेश हेल्थ विभाग ने माना कि छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत कोल्ड्रिफ् सिरप के चलते हुई है. यह सिरप 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती है. लेकिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी ने भारत सरकार के नियम की अनदेखी की और बच्चों को दवा की सलाह दी. गलत दवा लिखने को लेकर डॉक्टर सोनी पर FIR हुआ है. डॉक्टर प्रवीण सोनी अपनी पत्नी ज्योति सोनी के नाम से मेडिकल स्टोर भी चला रहे थे. यह उन मेडिकल स्टोर्स में शामिल है, जिनके द्वारा सिरप को बाजारों में बेचा गया. 

यह भी पढ़ें: Cough Syrup: कफ सिरप में 'जहर', बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त ... 

भारत सरकार के इस नियम की हुई है अनदेखी

बता दें कि इस पूरे मामले में भारत सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है. दरअसल, नियम के अनुसार Chlorpheniramine Maleate IP 2mg+ Phenylephrine HCL IP 5mg drop/ml के फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन (FDC) के निर्माताओं को दवा के लेबल और पर्ची पर यह चेतावनी देने के लिए कहा है कि ‘FDC का इस्तेमाल चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए.’ इस नियम का पालन नहीं किया गया. 

जांच में नियम की अनदेखी आया सामने  

बता दें कि सप्लाई कर्ता फर्मों को भी इस दवा की पैकेजिंग पर उक्त जानकारी का लेख किया जाना था, पर नही किया गया.  कंपनियों को लेबल और पैकिंग पर इस संबंध में चेतावनी का जिक्र करना चाहिए. जांच में यह सामने आया है कि उत्पादक फॉर्म द्वारा सिरप के पैकेजिंग को लेकर चेतावनी का लेख नहीं किया गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Guru Nanak Jayanti 2024: 'सतगुरु सबके काज सवारें..., गुरु पर्व पर यहां से भेजें गुरुनानक जयंती की लख-लख बधाइयां
'सतगुरु सबके काज सवारें..., गुरु पर्व पर यहां से भेजें गुरुनानक जयंती की लख-लख बधाइयां
Home Loan EMI पर आया RBI गवर्नर का बड़ा बयान, जानें कब कम होंगी ब्याज दरें
Home Loan EMI पर आया RBI गवर्नर का बड़ा बयान, जानें कब कम होंगी ब्याज दरें
मूली में छिपा है सेहत का खजाना, सर्दियों में कई बीमारियों को रखता है दूर
मूली में छिपा है सेहत का खजाना, सर्दियों में कई बीमारियों को रखता है दूर
Rashifal 15 November 2024: आज इन राशियों पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक वालों का भाग्यफल
आज इन राशियों पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक वालों का भाग्यफल
Delhi School Closed: दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, सरकार ने बंद किए राजधानी के सारे प्राइमरी स्कूल
दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, बंद किए गए सारे प्राइमरी स्कूल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें
दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें
Apple CEO: कौन हैं John Ternus, जो टिम कुक की जगह बन सकते हैं एप्पल के नए सीईओ
Apple CEO: कौन हैं John Ternus, जो टिम कुक की जगह बन सकते हैं एप्पल के नए सीईओ
Pakistani Richest Hindu Woman: पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला कौन है? दुश्मन देश में मुस्लिम नाम से हैं फेमस
पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला कौन है? दुश्मन देश में मुस्लिम नाम से हैं फेमस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE