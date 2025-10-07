Coldrif Syrup से 14 मासूमों की मौत, इस नियम की हुई अनदेखी! बच्चों को कोई भी दवा पिलाने से पहले जानें ये जरूरी बात

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
Coldrif Syrup: मध्य प्रदेश हेल्थ विभाग ने माना कि छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत कोल्ड्रिफ् सिरप के चलते हुई है. यह सिरप 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती है. बावजूद इसके बच्चों को यह दवा पिलाने की सलाह दी गई. इस पूरे मामले में भारत सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है.
मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में Coldrif सिरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, इस घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने सिरप की बिक्री पर पूरे मध्यप्रदेश में तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित एक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है. मध्यप्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें गंभीर लापरवाही की पुष्टि हुई. इसी आधार पर प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रतिबंध लागू किया है.
भारत सरकार के नियम के अनुसार, यह सिरप 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती है. बावजूद इसके बच्चों को यह दवा पिलाने की सलाह दी गई. इस पूरे मामले में भारत सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है.
मध्य प्रदेश हेल्थ विभाग ने माना कि छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत कोल्ड्रिफ् सिरप के चलते हुई है. यह सिरप 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती है. लेकिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी ने भारत सरकार के नियम की अनदेखी की और बच्चों को दवा की सलाह दी. गलत दवा लिखने को लेकर डॉक्टर सोनी पर FIR हुआ है. डॉक्टर प्रवीण सोनी अपनी पत्नी ज्योति सोनी के नाम से मेडिकल स्टोर भी चला रहे थे. यह उन मेडिकल स्टोर्स में शामिल है, जिनके द्वारा सिरप को बाजारों में बेचा गया.
बता दें कि इस पूरे मामले में भारत सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है. दरअसल, नियम के अनुसार Chlorpheniramine Maleate IP 2mg+ Phenylephrine HCL IP 5mg drop/ml के फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन (FDC) के निर्माताओं को दवा के लेबल और पर्ची पर यह चेतावनी देने के लिए कहा है कि ‘FDC का इस्तेमाल चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए.’ इस नियम का पालन नहीं किया गया.
बता दें कि सप्लाई कर्ता फर्मों को भी इस दवा की पैकेजिंग पर उक्त जानकारी का लेख किया जाना था, पर नही किया गया. कंपनियों को लेबल और पैकिंग पर इस संबंध में चेतावनी का जिक्र करना चाहिए. जांच में यह सामने आया है कि उत्पादक फॉर्म द्वारा सिरप के पैकेजिंग को लेकर चेतावनी का लेख नहीं किया गया है.
