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Aaj Mausam kaisa Hoga: कहीं लू का कहर तो कहीं आंधी-बारिश, जानिए आज देशभर में कैसा रहेगा मौसम

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Aaj Mausam kaisa Hoga: कहीं लू का कहर तो कहीं आंधी-बारिश, जानिए आज देशभर में कैसा रहेगा मौसम

देशभर में मौसम का मिजाज आज यानि 12 मई को भी बदला हुआ नजर आएगा. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी और हीटवेव होगा तो दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज हवा-गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. IMD का कई राज्यों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और लू का अलर्ट है

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ऋतु सिंह

Updated : May 12, 2026, 06:36 AM IST

Aaj Mausam kaisa Hoga: कहीं लू का कहर तो कहीं आंधी-बारिश, जानिए आज देशभर में कैसा रहेगा मौसम

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12 मई 2026 को देशभर में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे. उत्तर भारत में बारिश और आंधी से राहत के संकेत हैं, जबकि पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी बनी रहेगी. पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का असर दिख सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को हीटवेव और खराब मौसम दोनों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है.

राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी और हीटवेव होगा तो दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज हवा और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.IMD ने कई राज्यों के लिए बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और लू का अलर्ट जारी किया है.

उत्तर भारत में बदलेगा मौसम

दिल्ली-NCR, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में बादल छाने, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. IMD ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. तेज हवाओं के साथ गरज-चमक भी हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.

राजस्थान-गुजरात में हीटवेव का अलर्ट

राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने इन राज्यों में लू चलने की चेतावनी दी है. दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है.

महाराष्ट्र और विदर्भ में झुलसाने वाली गर्मी

विदर्भ और महाराष्ट्र के कई शहरों में गर्मी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही है. कुछ इलाकों में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है. पुणे में भी मई की रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है.

पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में बारिश के आसार

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. बिहार में कुछ जगह ओलावृष्टि भी हो सकती है. असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

दक्षिण भारत में बारिश से राहत

कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है. दक्षिण भारत के कई शहरों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

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