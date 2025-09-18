Add DNA as a Preferred Source
Dadim Chutney: पहाड़ों में बनने वाली ये चटनी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी मानी जाती है फायदेमंद

Coffee Raves Trend क्या है? Gen-Z के बीच क्यों पॉपुलर है ये नया पार्टी ट्रेंड? 

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 9 गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का भी नाम

आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड': बॉलीवुड को मोहब्बत और नफरत भरा एक खत

गिरफ्तार हुआ भगोड़े ललित मोदी का भाई समीर मोदी, विदेश भागने की कर रहा था तैयारी, जानिए पूरा मामला

टाटा ग्रुप में अपनी पहली नौकरी के लिए Ratan Tata ने कैसे बनाया था Resume? खुद सुनाया था पूरा किस्सा

गली से ग्लोबल आइकन बनने की इंस्पायरिंग जर्नी है 'विजेता', जानिए कैसे अरबपति बना ये लड़का

पुणे के आसमान में 1000 ड्रोन का जलवा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर जुटे 50 हजार लोग,देखें तस्वीरें

कौन है Sachin Yadav? जिन्होंने जैवलिन के 'बादशाह' नीरज चोपड़ा को दी मात, कभी क्रिकेटर बनने का था सपना

Navratri 2025: नवरात्रि में इन 7 चमत्कारी मंदिरों में 'सजीव' हो जाती हैं देवी, 9 दिन में एक बार जरूर जाएं यहां

पुणे के आसमान में 1000 ड्रोन का जलवा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर जुटे 50 हजार लोग,देखें तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर 17 सितंबर की रात पुणे का आसमान में ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला. लाइव ड्रोन लाइट शो में देश भर से लोग पहुंचे थे.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 18, 2025, 06:29 PM IST

पुणे के आसमान में 1000 ड्रोन का जलवा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर जुटे 50 हजार लोग,देखें तस्वीरें

पुणे के आसमान में 1000 ड्रोन का जलवा

17 सितंबर की रात पुणे का आसमान सच में ऐतिहासिक बन गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर हुआ महाराष्ट्र का पहला ड्रोन लाइट शो देखने के लिए सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि राजस्थान, दिल्ली और देशभर से 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे.

पुणे के आसमान में 1000 ड्रोन का जलवा

जैसे ही 1000 ड्रोन आसमान में उड़कर आकृतियां बनाने लगे – भारत माता, छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फुले दंपती, मोदी जी अपनी माताजी के साथ, आत्मनिर्भर भारत – तो पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा. हर तरफ से आवाज़ें आती रहीं- “भारत माता की जय”, “छत्रपति शिवाजी महाराज की जय” और “मोदी-मोदी”.

पुणे के आसमान में 1000 ड्रोन का जलवा

करीब आधे घंटे तक चले इस शो ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया. लोग मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त थे लेकिन आंखें आसमान से हट ही नहीं रही थीं. छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं – सबके चेहरे पर वही चमक थी जो ड्रोन की रोशनी में आसमान पर दिख रही थी.

पुणे के आसमान में 1000 ड्रोन का जलवा

इस मेगा इवेंट का आयोजन केंद्रीय मंत्री और पुणे सांसद मुरलीधर मोहोल ने किया था. भीड़ इतनी भारी थी कि मैदान के बाहर भी लोग रुककर शो का मज़ा ले रहे थे. जिसने देखा, वही बोला – “ये नजारा जिंदगीभर याद रहेगा.”

ड्रोन शो ने साफ कर दिया कि भारत टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं और जब मौका हो जश्न का – तो पूरे देश के दिल एक साथ धड़कते हैं.

