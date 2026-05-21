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Esselgroup@100: टाइपराइटर से टेलीप्रॉम्प्टर तक... कैसे मीडिया की दुनिया का सरताज बना Essel Group

100 Years of Essel Group: आज एस्सेल ग्रुप (Essel Group) इनोवेशन, लीडरशिप, ग्रोथ और दुनिया में बदलाव के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. साल 1926 में जब देश में कृषि आधारित कारोबार जोर पकड़ रहा था, उसी दौर में Essel Group की नींव रखी गई. जानें कैसे मीडिया की दुनिया का सरताज बना एस्सेल ग्रुप...

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Abhay Sharma

Updated : May 21, 2026, 07:20 AM IST

Esselgroup@100: टाइपराइटर से टेलीप्रॉम्प्टर तक... कैसे मीडिया की दुनिया का सरताज बना Essel Group

100 Years of Essel Group 

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100 Years of Essel Group: आज एस्सेल ग्रुप (Essel Group) इनोवेशन, लीडरशिप, ग्रोथ और दुनिया में बदलाव के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. इन 10 दशकों में एस्सेल ग्रुप एक अरबों डॉलर का बिजनेस ग्रुप बन चुका है. आज मीडिया, एंटरटेनमेंट, पैकेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रियल एस्टेट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर तक इसने अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है. साल 1926 में जब देश में कृषि आधारित कारोबार जोर पकड़ रहा था, उसी दौर में Essel Group की नींव रखी गई. बेशक शुरुआत अनाज के बिजनेस से हुई थी, लेकिन आने वाले दशकों में इस ग्रुप ने खुद को एक मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेस एम्पायर में कंवर्ट कर लिया है.  

1926 से अब तक, कैसा रहा एस्सेल ग्रुप का सफर

- 1926 में जगन्नाथ गोयनका ने कंपनी की नींव रखी थी, उन्होंने 1941 में बेहतर मौकों की तलाश में अपना कारोबार पंजाब के आदमपुर से हरियाणा के हिसार में शिफ्ट कर दिया.

- 1946 में हिसार में ओकारा की दुकान बंद हो गई. जगन्नाथ गोयनका के बेटे नंदकिशोर गोयनका ने 16 साल की उम्र में कारोबार की जिम्मेदारी उठाई. उन्होंने नए विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाए.

- 1948 में जगन्नाथ गोयनका दिल्ली चले गए. उन्होंने मोतियाखान में जमीन खरीदी और यहां दाल प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप किया. उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही कारोबार एक दिन भारतीय मीडिया इंडस्ट्री का चेहरा बदल देगा.

- 1951 के दौरान हिसार में एक नई यूनिट ने गुजरात और दक्षिणी राज्यों को पॉलिश किए हुए चने की सप्लाई शुरू की, कारोबार बढ़ने लगा. फिर 1969 में मेसर्स रामगोपाल इंद्रप्रसाद का नाम बदलकर सुभाष चंद्र लक्ष्मी नारायण (SL) कर दिया गया.

- 1970 में नंदकिशोर गोयनका के बेटे डॉ. सुभाष चंद्रा 20 साल की उम्र में दिल्ली आ गए. उस समय उनके पास सिर्फ 17 रुपये और आंखों में ढेर सारे सपने थे. अगले ही साल उन्होंने दिल्ली में एक दाल मिल लीज पर ली. इसके जरिए उन्होंने अपने कारोबार को कृषि से उद्योग की दिशा में मोड़ना शुरू किया.

- 1976 में कंपनी का नाम बदलकर एस्सेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कर दिया गया. 1981 में डॉ. सुभाष चंद्रा ने भारत में लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब टेक्नोलॉजी की शुरुआत की. इसी समय एस्सेल प्रोपैक लिमिटेड की स्थापना हुई. ये बाद में दुनिया की सबसे बड़ी ट्यूब निर्माता कंपनियों में से एक बन गई. आज ये कंपनी सालाना 8 अरब से ज्यादा ट्यूब प्रोड्यूस करती है.

- फिर दौर आया 1990 का. इस समय एस्सेल ग्रुप ने मुंबई में एस्सेल वर्ल्ड नाम से एंटरटेनमेंट पार्क बनाया. ये उस समय एशिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट पार्क हुआ करता था.

- 1992 में एस्सेल ग्रुप ने भारत का पहला हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल Zee TV लॉन्च किया. इसने भारत के सैटेलाइट टेलीविजन इंडस्ट्री की बुनियाद रखी. 1995 में भारत का पहला प्राइवेट ओनरशिप वाला 24 घंटे का न्यूज चैनल Zee News लॉन्च हुआ.

- 1995 में Zee Entertainment ने Zee TV यूके के लॉन्च के साथ अपनी ग्लोबल मौजूदगी भी दर्ज करा दी. 2001 में भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी (शिपुर रिफाइनरी) लॉन्च हुई.

- 2001 में इस ग्रुप ने ऑनलाइन टिकट बिक्री की सुविधा देने वाला भारत का पहला लॉटरी प्लेटफॉर्म, प्लेविन लॉटरी लॉन्च किया. 2004 में एस्सेल ग्रुप ने केबल नेटवर्क फील्ड में एंट्री की. एशिया का सबसे बड़ा DTH नेटवर्क Dish TV लॉन्च किया.

- 2005 में कंपनी ने इंग्लिश न्यूजपेपर में भी हाथ आजमाया. ब्रॉडशीट डेली न्यूजपेपर DNA (डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस) की लॉन्चिंग हुई. इसी साल मल्टीप्लेक्स सिनेमा सिरीज e-City बायोस्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और सिटी एनर्जी लिमिटेड लॉन्च हुए.

- 2007 में भारत की इंटीग्रेटेड यूटीलिटीज कंपनी Essel Infraprojects Ltd. की स्थापना हुई. 2013 में कस्टमर सेंट्रिक फाइनेंशियल सर्विस फर्म Essel Finance Management LLP की स्थापना हुई.

- 2015 में एस्सेल ग्रुप ने आशा 2022 के जरिए हाउसिंग सेक्टर में एंट्री की. इसका मकसद हर भारतीय को घर मुहैया कराना है.

- 2016 में एस्सेल ग्रुप ने 90 साल पूरे किए. इस मौके पर एशिया की सबसे बड़ी प्रीस्कूल सिरीज Kidzee लॉन्च की गई. Kidzee ने 4 लाख से ज्यादा बच्चों की जिंदगी को प्रभावित किया है. इसके बाद एस्सेल ग्रुप ने एंटरटेनमेंट सेक्टर में अपने विस्तार के रूप में लिविंग एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की.

एसेल ग्रुप ने कैसे बदला भारतीय टेलीविजन?

उदारीकरण से पहले भारतीय टेलीविजन व्यापक रूप से कड़े नियमों, एकरूपता, सीमित कंटेंट और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ संचालित था. एस्सेल ग्रुप ने एडवर्टाइसमेंट रेवेन्यू, व्यूअर्स कैटेगरी और तरह-तरह के प्रोग्राम पर आधारित बिजनेस मॉडल को अपनाकर भारतीय टेलीविजन को देखने का नजरिया ही बदल दिया.

Zee TV ने साबित की प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग की अहमियत

Zee TV की अभूतपूर्व सफलता ने भारत में प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग की अहमियत साबित की. न्यूज और एंटरटेनमेंट दोनों सेक्टर में एक नई लहर को जन्म दिया. समय के साथ-साथ ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के तहत एक विशाल नेटवर्क में बना. इसने एंटरटेनमेंट, न्यूज और रीजनल लैंग्वेज के चैनलों का एक पोर्टफोलियो तैयार किया. Essel Group की खास बात यह रही कि उसने हर दौर में नई तकनीक और बदलती जरूरतों को जल्दी समझा. टाइपराइटर के दौर से लेकर टेलीप्रॉम्प्टर और डिजिटल मीडिया तक... इस ग्रुप ने खुद को लगातार बदला है.

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