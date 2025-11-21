स्लीपर टिकट के साथ भी कर सकते हैं AC कोच में सफर, जानें क्या है तरीका

भारत
राजा राम | Nov 21, 2025, 11:32 PM IST
1.स्लीपर टिकट भी AC में कन्वर्ट हो सकती है
रेलवे में कभी-कभी सीटों का रीअरेंजमेंट किया जाता है. इसका मतलब है कि यदि AC कोच में सीटें खाली रहती हैं, तो सिस्टम ऑटोमैटिकली अन्य कोच के यात्रियों को वहां शिफ्ट कर सकता है. इससे आपकी स्लीपर टिकट भी AC में कन्वर्ट हो सकती है.
2.इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए IRCTC वेबसाइट पर टिकट बुक करते समय Are you willing to be upgraded to a higher class? ऑप्शन पर क्लिक करना होता है. यदि आप Yes चुनते हैं, तो आपकी टिकट AC में अपग्रेड होने की संभावना बढ़ जाती है. यदि आप No चुनते हैं तो टिकट में कोई बदलाव नहीं होगा.
3.खाली सीटों के आधार पर यात्रियों को AC में अपग्रेड
स्लीपर टिकट पर AC अपग्रेड का फायदा न केवल ऑनलाइन होता है, बल्कि TTE भी रात की ट्रेनों में खाली सीटों के आधार पर यात्रियों को AC में अपग्रेड कर सकते हैं.
4.आरामदायक सफर का मज़ा ले सकते हैं.
यह सुविधा पूरी तरह से फ्री होती है और केवल सीट उपलब्धता पर निर्भर करती है. इसलिए, यदि आपकी ट्रेन में AC कोच में कुछ सीटें खाली हों, तो आप आरामदायक सफर का मज़ा ले सकते हैं.
5.बिना ज्यादा पैसे खर्च किए आरामदायक सफर
यात्रियों के लिए यह एक आसान तरीका है कि बिना ज्यादा पैसे खर्च किए भी AC कोच में यात्रा का अनुभव लिया जा सके. ऐसे में अगली बार टिकट बुक करते समय इस ऑप्शन को जरूर देखें.