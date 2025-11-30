FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

भारतीय संस्कृति में शांति, करुणा का भाव-PM | मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे PM | थोड़ी देर में PM मोदी 'मन की बात' करेंगे

भारत

भारत

योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट

नोएडा, गाजियाबाद में जॉब करने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है. दरअसल योगी सरकार की तरफ से अब रेंट एग्रीमेंट बनवाना के खर्च में भारी कटौती की गई है. आइए जातने है कि अब आप कितनी लागत में रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 30, 2025, 11:10 AM IST

1.राहत की खबर

राहत की खबर
1

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मकान मालिकों और किरायेदारों को बड़ी राहत देते हुए किरायेदारी से जुड़े नियमों (Tenancy Rules) में बड़ा बदलाव किया है. 

2.रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन
2

सरकार ने रेंट एग्रीमेंट के रजिस्‍ट्रेशन पर लगने वाले स्‍टांप शुल्‍क और रजिस्‍ट्रेशन चार्ज को 90 फीसदी तक सस्‍ता कर दिया है. सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद से रेंट एग्रीमेंट बहुत कम लागत में बनकर तैयार हो जाएगा. 

3.स्टांप शुल्क

स्टांप शुल्क
3

यूपी सरकार ने 2 से 6 लाख रुपये और 6 से 10 लाख रुपये तक के वार्षिक किराए वाली संपत्तियों के लिए भी स्टांप शुल्क को पुराने शुल्क का सिर्फ 10% निर्धारित किया है.

4.यहां देखें चार्ट

यहां देखें चार्ट
4

सालाना 2 लाख यानी करीब 16,500 रुपये/महीने तक के किराये पर लिए गए मकानों का रेंट एग्रीमेंट बनवाने पर आपके कितने पैसे बचेंगे, यहां देंखें
किराये की अवधि           पुराना शुल्क           नया शुल्क
1 साल तक                  ₹10,000               ₹1,000
5 साल तक                  ₹30,000               ₹3,000
10 साल तक                ₹40,000               ₹4,000

5.क्या होगा असर

क्या होगा असर
5

सरकार के इस फैसले से रजिस्‍टर्ड रेंट एग्रीमेंट कानूनी रूप से मजबूत होगा. जिससे दोनों पक्षों के बीच होने वाले विवाद कम होंगे. इतना ही नहीं बिना रेंट एग्रीमेंट के समझौते कराने वाले एजेंटों पर भी रोक लगेगी. 

 

