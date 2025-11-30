योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट

4 . यहां देखें चार्ट

4

सालाना 2 लाख यानी करीब 16,500 रुपये/महीने तक के किराये पर लिए गए मकानों का रेंट एग्रीमेंट बनवाने पर आपके कितने पैसे बचेंगे, यहां देंखें

किराये की अवधि पुराना शुल्क नया शुल्क

1 साल तक ₹10,000 ₹1,000

5 साल तक ₹30,000 ₹3,000

10 साल तक ₹40,000 ₹4,000