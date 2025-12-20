FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

#DelimitationByRudra बना X का टॉप ट्रेंड, संसद से सोशल मीडिया तक उठा परिसीमन का मुद्दा

#DelimitationByRudra बना X का टॉप ट्रेंड, संसद से सोशल मीडिया तक उठा परिसीमन का मुद्दा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?

इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?

IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Year Ender 2025: इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया

इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया

HomePhotos

भारत

Year Ender 2025: इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया

साल 2025 भारत के लिए गहरे जख्म छोड़ने वाला रहा. हादसे, आतंकी हमले, भगदड़ और प्राकृतिक आपदाओं ने सैकड़ों जिंदगियां छीन लीं. इन घटनाओं ने देश को झकझोरते हुए सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की कमजोरियों को उजागर किया.

राजा राम | Dec 20, 2025, 07:43 PM IST

1.दर्दनाक घटनाओं से देश सन्न रह गया

दर्दनाक घटनाओं से देश सन्न रह गया
1

2025 की शुरुआत और अंत, दोनों ही दर्दनाक घटनाओं से भरे रहे. यह साल बार-बार यह सवाल छोड़ गया कि क्या हमारी तैयारियां पर्याप्त हैं?

Advertisement

2.एयर इंडिया विमान हादसा

एयर इंडिया विमान हादसा
2

अहमदाबाद में एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया. यह साल की सबसे बड़ी विमानन त्रासदी रही.

3.महाकुंभ भगदड़

महाकुंभ भगदड़
3

प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान मची भगदड़ ने धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की गंभीर कमियां उजागर कीं.
 

4.पहलगाम में आतंकी हमला

पहलगाम में आतंकी हमला
4

पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े किए और सीमाओं पर तनाव भी बढ़ा.
 

TRENDING NOW

5.बेंगलुरु भगदड़

बेंगलुरु भगदड़
5

बेंगलुरु में आईपीएल जीत के जश्न के दौरान भगदड़ ने दिखा दिया कि उत्सव भी लापरवाही में मातम बन सकता है.
 

6.पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही

पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही
6

उत्तराखंड में बादल फटने से पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही हुई, जिसने आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की जरूरत को फिर सामने रखा.

7.राजनीतिक रैली के दौरान भगदड़

राजनीतिक रैली के दौरान भगदड़
7

तमिलनाडु के करूर में विजय की राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ ने चुनावी आयोजनों की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी. 
 

8.फैक्ट्री ब्लास्ट

फैक्ट्री ब्लास्ट
8

तेलंगाना के संगारेड्डी में फार्मा फैक्ट्री ब्लास्ट ने औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी की भयावह कीमत दिखाई. 

9.नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
9

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ और अव्यवस्था ने यात्रियों की जान ले ली, जिससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठे.
 

10.पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट

पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट
10

गुजरात की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट ने मजदूरों की सुरक्षा और नियमों के पालन पर गंभीर चिंता पैदा की.
 

11.गोवा के नाइट क्लब में लगी आग

गोवा के नाइट क्लब में लगी आग
11

साल के आखिर में गोवा के नाइट क्लब में लगी आग ने 2025 को दर्दनाक यादों के साथ विदा किया. यह वर्ष सिखा गया कि विकास के साथ सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?
IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Year Ender 2025: इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया
इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया
T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 2 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 2 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
T20I में पांच मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय
T20I में पांच मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय
MORE
Advertisement
धर्म
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement