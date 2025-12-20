Year Ender 2025: इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया

भारत
राजा राम | Dec 20, 2025, 07:43 PM IST
1.दर्दनाक घटनाओं से देश सन्न रह गया
2025 की शुरुआत और अंत, दोनों ही दर्दनाक घटनाओं से भरे रहे. यह साल बार-बार यह सवाल छोड़ गया कि क्या हमारी तैयारियां पर्याप्त हैं?
2.एयर इंडिया विमान हादसा
अहमदाबाद में एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया. यह साल की सबसे बड़ी विमानन त्रासदी रही.
3.महाकुंभ भगदड़
प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान मची भगदड़ ने धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की गंभीर कमियां उजागर कीं.
4.पहलगाम में आतंकी हमला
पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े किए और सीमाओं पर तनाव भी बढ़ा.
5.बेंगलुरु भगदड़
बेंगलुरु में आईपीएल जीत के जश्न के दौरान भगदड़ ने दिखा दिया कि उत्सव भी लापरवाही में मातम बन सकता है.
6.पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही
उत्तराखंड में बादल फटने से पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही हुई, जिसने आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की जरूरत को फिर सामने रखा.
7.राजनीतिक रैली के दौरान भगदड़
तमिलनाडु के करूर में विजय की राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ ने चुनावी आयोजनों की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी.
8.फैक्ट्री ब्लास्ट
तेलंगाना के संगारेड्डी में फार्मा फैक्ट्री ब्लास्ट ने औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी की भयावह कीमत दिखाई.
9.नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ और अव्यवस्था ने यात्रियों की जान ले ली, जिससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठे.
10.पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट
गुजरात की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट ने मजदूरों की सुरक्षा और नियमों के पालन पर गंभीर चिंता पैदा की.
11.गोवा के नाइट क्लब में लगी आग
साल के आखिर में गोवा के नाइट क्लब में लगी आग ने 2025 को दर्दनाक यादों के साथ विदा किया. यह वर्ष सिखा गया कि विकास के साथ सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.